  1. جامعه
  2. انتظامی
۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

سردار مهری:

امسال شاهد کاهش میزان زائران در مراسم ارتحال هستیم

امسال شاهد کاهش میزان زائران در مراسم ارتحال هستیم

رئیس پلیس راهور ناجا، تمهیدات پلیس راهور و محدودیت‌های ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار تقی مهری در جلسه هماهنگی شورای ترافیکی ارتحال امام خمینی (ره) و طرح تابستانی پلیس راهور گفت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته امسال به خاطر تقارن ماه مبارک رمضان با مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین گرمای هوا، شاهد کاهش میزان مسافران برای شرکت در مراسم ارتحال خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده، استان‌های همجوار و نزدیک به تهران در مراسم شرکت کنند، افزود: برای تسهیل در تردد زائران و همچنین انجام برنامه‌های بزرگداشت همچون سال گذشته ستادهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده؛ همچنین پارکینگ‌های ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: اطلاع رسانی‌های لازم در خصوص پارکینگ خودروهای تقلیه شخصی و عمومی نیز به زودی اعلام می‌شود.

سردار مهری همچنین افزود: با توحه به افزایش میزان مسافرت‌های تابستانی پلیس راهور ناجا با آمادگی ۱۰۰ درصدی در سطح جاده‌ها حاضر است و امیدواریم با اجرای طرح‌های ترافیکی شاهد کاهش میزان تصادفات جاده‌ای باشیم.

کد مطلب 3992247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها