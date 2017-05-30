امسال شاهد کاهش میزان زائران در مراسم ارتحال هستیم

به گزارش خبرنگار مهر سردار تقی مهری در جلسه هماهنگی شورای ترافیکی ارتحال امام خمینی (ره) و طرح تابستانی پلیس راهور گفت: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته امسال به خاطر تقارن ماه مبارک رمضان با مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین گرمای هوا، شاهد کاهش میزان مسافران برای شرکت در مراسم ارتحال خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده، استان‌های همجوار و نزدیک به تهران در مراسم شرکت کنند، افزود: برای تسهیل در تردد زائران و همچنین انجام برنامه‌های بزرگداشت همچون سال گذشته ستادهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده؛ همچنین پارکینگ‌های ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: اطلاع رسانی‌های لازم در خصوص پارکینگ خودروهای تقلیه شخصی و عمومی نیز به زودی اعلام می‌شود.

سردار مهری همچنین افزود: با توحه به افزایش میزان مسافرت‌های تابستانی پلیس راهور ناجا با آمادگی ۱۰۰ درصدی در سطح جاده‌ها حاضر است و امیدواریم با اجرای طرح‌های ترافیکی شاهد کاهش میزان تصادفات جاده‌ای باشیم.