کتابی که در آن تصاویر خواندنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از گونههای مهم کتابهای کودکان، کتابهای تصویری بدون کلاماند. کتابهایی که در آن تصاویر به تنهایی داستان را روایت میکنند. چراکه در این گونه کتابها طرح داستانی جذاب با تصاویر جذاب و پرتحرک، باعث رشد خلاقیت و بالارفتن سواد بصری و قدرت تصویرخوانی در کودکان میشود.
کتاب «گلهای پیادهرو» که به تازگی توسط کتابهای طوطی (واحد کودک و نوجوان انتشارات فاطمی) به چاپ رسیده، یکی از نمونههای خوب کتاب های تصویری است. این کتاب، نوشته ندارد، اما طرح داستانش را نویسنده و شاعر بزرگ کانادایی جان آرنو لوسن خلق کرده است. تصاویر زنده و تاثیرگذار سیدنی اسمیت امکان کشف و شهودی بیهمتا را برای مخاطبان در تمام گروههای سنی فراهم کردهاند.
در «گلهای پیادهرو» دختر بچهای همراه پدر خود در پیاده رو قدم میزند. پدر که نمادی از دنیای بزرگسالی است غرق در افکار و مکالمات و روزمرگیهاست اما دخترکِ سرخ پوش کتاب جهان پیرامونش را رنگارنگ و زیبا میبیند. او گلهای وحشی سر راهش را میچیند و هر گل به هدیهای بدل میشود. هدیهای که به جهان خاکستری کتاب و ما رنگ و زیبایی میبخشد. عشق و نوع دوستی، محبت و روابط انسانی، توجه به محیط پیرامون و طبیعت از موضوعاتی هستند که به زیبایی لابهلای تصاویر این کتاب گنجانده شدهاند و امکان جستوجو و دیدن چندین باره تصاویر را فراهم کردهاند. کتاب «گلهای پیادهرو» قصیدهای خوشنوا در باب زیباییهای کوچک و روزمره است.
کتاب بی کلام «گل های پیاده رو» نوشته جان آرنو لوسن با تصویرگری سیدنی اسمیت را انتشاران فاطمی در ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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