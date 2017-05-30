بی احتیاطی راننده تریلر، سه قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: این تصادف حوالی ساعت ١١ صبح دوشنبه در کیلومتر ٣٠محور بندرعباس رخ داده که علت آن بی توجهی تریلرولوو به جلو بوده است.طبق گزارش کارشناسان پلیس راه سیرجان در این حادثه ٣ نفر کشته شدند.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ٥ صبح سه شنبه در استان خراسان رضوی اتفاق افتاده توضیح داد: تصادف سواری پژو٤٠٥ با یک دستگاه مینی بوس ایویکو در کیلومتر ٣٠ محور درگز، ٢نفر کشته(راننده و سرنشین پژو٤٠٥) و ٢نفرمجروح( سرنشینان مینی بوس) به جای گذاشته است.به گزارش پلیس راه قوچان، علت این تصادف، انحراف به چپ سواری پژو ٤٠٥ بوده است.

لازم به ذکر است مینی بوس فوق درمسیر بجنورد به باجگیران با تعداد ١١نفر مسافر در حال تردد بوده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه تصادفی که شب گذشته در استان اصفهان اتفاق افتاده، خوشبختانه تلفات جانی به جای نگذاشته اما منجر به حریق شده گفت:این تصادف ساعت ١٧:٣٠دوشنبه در کیلومتر ٢٥ محور اصلی روبروی پایانه شرق اتفاق افتاده که طی آن یک دستگاه تانکر بنز سوخت(خالی) با یک دستگاه کامیون کشنده اینترناش (حامل بار قیر جامد) برخورد داشته است.

به گزارش پلیس راه اصفهان-نایین، مقصر این حادثه، راننده تانکر بنز به علت تغییر مسیر ناگهانی بوده است.

لازم به ذکر است کامیون کشنده اینترناش پس از برخورد از جاده خارج و دچار حریق شده است.