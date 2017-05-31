پیشکسوتان پرسپولیس مهمان «جام رمضان» شبکه «شما»

به گزارش خبرگزاری مهر، امشب ۱۰ خرداد در پنجمین ویژه برنامه رمضانی شبکه «شما»، شاهد حضور پیشکسوتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران خواهیم بود.

با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، موضوع برنامه امشب به این مساله اختصاص یافته است.

قرار است جمعی از بازیکنان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در این برنامه حضور یابند و در مورد افتخارآفرینی های اخیر این تیم و سابقه پرسپولیس در فوتبال کشورمان مطالبی را بیان کنند.

«جام رمضان» علاوه بر گفتگو با ورزشکاران برتر رشته های مختلف ورزشی، جنبه سرگرمی نیز دارد. در این برنامه مهمانان با ورزش‌هایی مثل پرتاب دارت، مینی گلف، فوتبال دستی و چالش گزارشگری لحظات شاد و مفرحی را برای مخاطبان فراهم می‌کنند.

اجرای برنامه بر عهده محمد مقدم خواهد بود و در میانه برنامه هم مجریان دیگری به برنامه اضافه می‌شوند که به مرور اخبار مربوط به رویدادهای یک سال اخیر مربوط به هر یک از رشته‌های ورزشی در هر قسمت می‌پردازند.

ویژه برنامه «جام رمضان» به تهیه کنندگی علی صادقی، در شب های رمضان حوالی ساعت ۲۳:۴۵ تا ۱:۳۰ بامداد از شبکه شما پخش می‌شود.