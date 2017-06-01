جنگل های ایوان همچنان در آتش می سوزند

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل های منطقه سرخگیر شهرستان ایوان از صبح امروز دچار آتش سوزی شده و به رغم همه تلاش های مردم و نیروهای امدادی هنوز این آتش مهار و خاموش نشده است.

احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: پیش بینی می شود آتش سوزی تا امشب مهار شود.

فرماندار ایوان از حضور چشمگیر و مسئولانه مردم، مدیران ادارات شهرستان و فراخوان همیاری از سوی شبکه های اجتماعی در اطفای حریق جنگل های ایوان تقدیر کرد و خواستار ادامه این همراهی تا مهار کامل حریق شد.

احسان اکبری اظهار داشت: حضور مردم در اطفای حریق منطقه سیورگری چشمگیر بود و احتمال می رود آتش تا امشب مهار شود.

وی گفت: به دلیل پوشش خاص گیاهی، درختان بلوط آسیب جدی ندیدند.

وی تصریح کرد: همه امکانات برای کنترل و مهار آتش بسیج شده است.