حجت الاسلام حسین گروسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حجاب نه یک الزام قانونی بلکه نماد امنیت و کرامت انسانی است، اظهار کرد: اولویت ما در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف استفاده از ابزار «جهاد تبیین» و گفتوگوهای اقناعی با نسل جوان است.
وی با بیان اینکه شهرستان نهاوند به عنوان دارالمومنین همواره در حفظ ارزشهای دینی پیشگام بوده است، ادامه داد: موضوع حجاب و عفاف ریشه در عمق فرهنگ ایرانی و اسلامی ما دارد و نگاه اداره تبلیغات اسلامی نگاهی فرهنگی، ایجابی و تبیینی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه عفاف، روح حاکم بر حجاب است، افزود: حجاب در نگاه اسلام مصونیت است و محدودیت نیست و ما باور داریم که وقتی از حجاب سخن میگوییم باید زیباییهای اخلاقی و ارزشهای حیا را برای نسل جوان بهدرستی تبیین کنیم و ترویج این فرهنگ نیازمند عبور از بخشنامههای خشک و حرکت به سمت اقناع فکری و عاطفی است.
حجت الاسلام گروسی با اشاره به هجمههای فرهنگی دشمن علیه نهاد خانواده، خاطرنشان کرد: دشمنان بهخوبی فهمیدهاند که تضعیف عفاف و حیا در جامعه اولین گام برای سست کردن پایههای خانواده است.
وی بیان کرد: وظیفه دستگاههای فرهنگی، ائمه جماعات و فعالان دینی این است که ضمن پاسداشت غیرت دینی مردم نهاوند فضای جامعه را برای ترویج انتخابی آگاهانه و افتخارآمیز به سمت پوشش اسلامی سوق دهند.
حجت الاسلام گروسی در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم برای موفقیت در عرصه حجاب و عفاف باید الگوهای موفق دینی و رفتارهای نجیبانه را با هنرمندی به تصویر کشید و اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی و دغدغهمندان اجتماعی تمام تلاش خود را برای ایجاد گفتمانی پویا به منظور ترویج این فرهنگ متعالی به کار خواهد بست.
نظر شما