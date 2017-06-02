قانون اساسی و ولایت فقیه یادگارهای ارزشمند امام راحل برای کشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک با اشاره به ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این ماه مبارک بایستی از خدا بخواهیم که در مسیر درست و روشن قرار گیریم و دچار لغزش و گناه نشویم و به ما توفیق دوام ذکر و روزه خداپسندانه عنایت کند.

وی افزود: در هفته آتی، روزهای چهاردهم و پانزدهم خردادماه را پیش رو داریم که چهاردهم خردادد روز ارتحال جانگداز بنیان گذار جمهوری اسلامی است که یاد آن پیشوای بزرگ عارفان و شایستگان را گرامی می داریم.

امام خمینی(ره) شخصیت بی نظیری در تاریخ ایران اسلامی بود

دری نجف آبادی بیان کرد: امام خمینی(ره) شخصیت بی نظیری در تاریخ ایران اسلامی بود که توانست ما را از یوغ رژیم ستمشاهی نجات دهد و با نیروی ایمان و توکل، ملت بزرگ ایران را که هزاران سال در چنگال رژیم ستمشاهی بود به آزادی برساند و عزت و استقلال را برای ما به ارمغان بیاورد.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: استان مرکزی افتخار دارد که امام راحل در این استان به دنیا آمدند و بزرگ شدند و پدر ایشان در این استان به درجه رفیع شهادت رسید البته امام خمینی به همه مسلمانان و شیعیان تعلق دارد.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) هیچگاه در برابر شرق و غرب سر فرود نیاورد و یک الگوی تمام عیار از تقوا، ایمان، فقاهت، مجاهدت و شجاعت بود که می فرمود من سینه ام را برای سرنیزه های دشمنان آماده کرده ام اما هرگز در مقابل زورگویی های دشمن سر خم نمی کنم.

امام جمعه اراک گفت: قانون اساسی ما که امروز سند افتخار کشورمان است، به برکت امام راحل برای این ملت به یادگار مانده و ولایت فقیه که سند عزت ما است به واسطه امام برای ایران اسلامی به جای ماند.

طی ۳۸ سال گذشته شاهد شکوفایی شجره طیبه انقلاب بوده ایم

دری نجف آبادی افزود: خدا را سپاسگزاریم که بعد از امام راحل، یکی از شجاع ترین یاران امام و خدمت گذاران به نظام و اسلام، رهبری جمهوری اسلامی را عهده دار شدند و در طول ۳۸ سال گذشته شاهد شکوفایی این شجره طیبه در تمام عرصه های ملی و بین المللی بوده ایم.

وی تصریح کرد: از خدا می خواهیم به رهبر معظم انقلاب عمر طولانی و با عزت عنایت فرماید تا ایشان با قدرت و صلابت کشتی نظام اسلامی را به پیش ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به واقعه ۱۵ خرداد سال ۴۲ بیان کرد: ۱۵ خرداد ماه سالروز قیام بزرگ ملت ایران اسلامی در سال ۴۲ در واکنش به دستگیری امام راحل بود، که در نهایت پیش بینی امام در رابطه با شکست طاغوت و رژیم ستمشاهی ۱۵ سال بعد محقق شد و به ثمر نشست.

دری نجف آبادی بیان کرد: فریاد رسای امام در سال ۴۲ موجب شد که امام را دستگیر کنند که مردم در واکنش به این اقدام در بسیاری از شهرهای بزرگ قیام کردند و شهدای بسیاری تقدیم شد و امام راحل پس از آن زندانی و تبعید شد.

وی افزود: رژیم ستمشاهی جواب مردمی را که در حمایت از امام خمینی(ره) شعار «یا مرگ یا خمینی» سر می دادند با گلوله دادند و خون بسیاری از مردم کوچه و بازار را ریختند، اما مردم نشان دادند که از مقاومت دست برنمی دارند و بر بیعت خود با امام خمینی ایستاده اند.

ملت ایران بر عهد خود ایستاده و پشتیبان نظام و انقلاب هستند

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: امروز نیز پس از چهار دهه مردم مومن و ولایتمدار ایران اسلامی نشان داده اند که بر همان عهد ایستاده اند و پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

دری نجف آبادی اظهار داشت: به برکت امام راحل و انقلاب اسلامی ایران، امروز بیداری و آگاهی اسلامی در منطقه جریان یافته و گروه هایی همچون حزب الله، انصارالله، حشدالشعبی و... سنگرهای خود را برای دفاع از حق و اسلام تشکیل دادند.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر نیز در کابل یکصد نفر را کشتند و یکصد نفر را نیز با زبان روزه زخمی کردند و در عراق نیز اینگونه اقدامات تروریستی مداوما انجام می شود که امیدواریم حق جویان روزی بر تروریست ها و امثال آل سعود، داعش و... غلبه کنند و از شر این زورگویان رهایی یابند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: سالروز وفات حضرت خدیجه کبری(س) سیده نساء العالمین را گرامی می داریم که سرمایه باعظمت و همراه همیشگی خاتم الانبیا(ص) بود و اگر یاری و رشادت های خدیجه و ابوطالب، پدر حضرت علی(ع) نبود اسلام پا نمی گرفت.

وی بیان کرد: در آستانه ایام احسان و نیکوکاری بایستی همه کسانی که توانایی کمک کردن برای آزادی زندانیان دارند از کمکی دریغ نکنند و همچنین در این ایام تلاش کنیم کمکی هم به مردم مظلوم یمن که گرفتار بیماری وبا شده و تحت ظلم های بیشمار آل سعود جنایتکار قرار گرفته اند داشته باشیم.