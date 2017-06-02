۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۲۲

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی:

تایید دوباره آژانس مبنی بر فعالیت هسته ای ایران در چارچوب برجام

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید کرده که تمام فعالیتهای هسته ای ایران در چارچوب برجام پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آزانس بین المللی انرژی اتمی درباره دومین گزارش  سال ۲۰۱۷ آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران عنوان کرد: گزارش بار دیگر تایید کرده که تمام فعالیتهای هسته ای ایران در چارچوب برجام پیش می رود.

وی با بیان اینکه متن گزارش مشابه گزارشهای قبلی است و فقط تحولات فنی از زمان گزارش مارس تا حالا اضافه شده است، اظهار داشت: در گزارش ذکر شده که ذخیره آب سنگین ایران ۱۲۸/۲ تن است و کارخانه تولید آب سنگین فعلا در حال انجام فعالیتهای تعمیر و نگهداری سالانه است.

نجفی افزود: همچنین در گزارش به ادامه فعالیتهای تحقیق و توسعه غنی سازی و تولید روتورها و قطعات سانتریفیوژها در چارچوب برجام اشاره شده است.

نماینده دائم ایران در آژانس گفت: در جمع بندی نیز اشاره کرده که از روز اجرای برجام ، آژانس به راستی آزمایی و نظارت بر اجرای اقدامات مرتبط هسته ای برجام توسط ایران ادامه داده است.

