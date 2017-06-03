استکبارستیزی امام خمینی(ره) در قاب مستند «اندیشه های جاوید»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «اندیشه های جاوید» به موضوع تفکرات امام خمینی(ره) در موضوع استکبارستیزی می پردازد. این مستند با مخالفت های آشکار امام خمینی(ره) با سیاست های آمریکا در ایران در بحث کاپیتالاسیون آغاز می شود و با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی ادامه می یابد.

لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بخشی از اصلاحات مورد نظر شاه مخلوع و آمریکا بود که در آن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قید اسلام حذف و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود که با مخالفت صریح و شدید حضرت امام مواجه شد.

مستند «اندیشه های جاوید» همچنین پس از پرداختن به تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان، روایتگر رهبری امام در شکل گیری نهضت انقلاب و پیروزی آن در بهمن ۱۳۵۷ خواهد بود. این مستند در پایان عملیات نظامی نیروهای ارتش آمریکا به نام عملیات پنجه عقاب برای آزادسازی آمریکایی های گروگان گرفته شده در تسخیر لانه جاسوسی و شکست این عملیات نظامی در صحرای طبس را به تصویر می کشد.

مستند ۲۵ دقیقه ای «اندیشه های جاوید» به تهیه کنندگی سهراب فاضلیان کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما است که امروز ۱۳ خرداد حوالی ساعت ۱۷:۴۵ و تکرار آن یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۷:۱۵ پخش خواهد شد.