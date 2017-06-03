یک روایت جدید از زندگی چرچیل/ سیاستمداری که آشفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فیلم «چرچیل» به کارگردانی جاناتان تپلیتسکی روایتگر بخشی مغفول از زندگی وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در آستانه حمله بزرگ متفقین به ارتش آلمان نازی در سواحل نورماندی فرانسه در ژوئن ۱۹۴۴ است.

وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا خسته از دو جنگ طاقت‌فرسا با این حمله مخالف است و آن را یک شکست مسلم می‌داند. چرچیل به روایت تپلیتسکی، سیاستمداری شکننده و محتاج حمایت است.

برایان کوکس، ایفاگر نقش چرچیل می‌گوید: «روابط انسانی بدون شک مرکز ثقل فیلم است. در آن دوره، چرچیل واقعا در موضع ضعف قرار داشته و نیازمند حمایت بوده است.»

کلمانتین همسر وینستون چرچیل، حامی نخست وزیر در این روزهای سخت است. میراندا ریچاردسون ایفاگر نقش کلمانتین درباره نقش خانم چرچیل می‌گوید: «آدم توداری بوده و توانایی‌هایش را بروز نمی‌داده است. خودش هم می خواسته این‌طور باشد. همیشه پشت شوهرش پنهان بوده اما بر او تاثیر می‌گذاشته است.»

چرچیل به روایت تپلیتسکی،‌ آن سیاستمدار اسطوره‌ای و بی عیب و نقصی که معمولا می‌شناسیم نیست. خسته از دو جنگ ویرانگر و آشفته از مصرف بالای الکل، نخست وزیر بریتانیا در برهه‌ای تاریخ ساز به شدت ضعیف است. آن‌طور که برایان کوکس می‌گوید: «به نظر من با وجود چهره بولداگش، آدم فوق‌العاده حساسی بوده، حساس‌تر از آنچه مردم فکرش را می‌کنند.»

فیلم چرچیل پس از اکران اولیه در برلین، به زودی در سینماهای سراسر اروپا روی پرده می رود.