تجلیل از امام(ره) با استقامت بر مواضع رهبر انقلاب محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بیست و هشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای عموم مردم را به حضور در مراسم سالگرد حضرت امام(ره) دعوت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و هشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در حالی فرا می رسد که شخصیت وجودی آن روح خدا و انقلاب شگرف او هر روز بیشتر از پیش، آشکار می گردد. بزرگمردی که در عصر غربت معنویت برای احیای اسلام ناب محمدی(ص) و برافراشتن پرچم دینداری و طنین ندای محرومان و مستضعفان قیام کرد و وجدان های بیدار را برای مقابله با استکبار بسیج کرد؛ شخصیتی که با سال ها مجاهدت و مبارزه با دستگاه ظلم و فساد رژیم پهلوی، نظام مقدس جمهوری اسلامی را بنیان نهاد تا به جهانیان معرفی کرد؛ مردی که در عرصه بین المللی ندای «وحدت و بیداری اسلامی» را سر داد و هویت فراموش شده مسلمانان را احیا نمود و به مستضعفان عالم آموخت که با اعتقاد به شعار «هیهات من الذله» همچنان می توان کاخ طاغوت ها را در هم شکست.

بدون شک تجلیل و تکریم این شخصیت عظیم الشأن و تعظیم جایگاه والای او با استقامت بر مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری و حرکت در خط مشی ترسیم شده از سوی ایشان در صحنه مقابله با مستکبران عالم، محقق خواهد شد.

مجلس خبرگان رهبری در آستانه سالگرد عروج ملکوتی آن امام عزیز، ضمن گرامیداشت یاد آن پیام آور عزت و شجاعت از آحاد ملت شریف ایران اسلامی می خواهد با شرکت پرشور و با نشاط در مراسم سالگرد و بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی هرچه بیشتر پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحکیم نموده، دِین خود را به شهدای والامقام و امام بزرگوار ادا نموده و حمایت و پشتیبانی خود را از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی اعلام دارند.

احمد جنتی

رئیس مجلس خبرگان رهبری»