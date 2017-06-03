  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

امضای ۲ تریلیون روبل تفاهمنامه اقتصادی در نشست سن پترزبورگ

امضای ۲ تریلیون روبل تفاهمنامه اقتصادی در نشست سن پترزبورگ

مشاور رئیس جمهور روسیه از حضور بی سابقه کشورها و امضای دو تریلیون روبل تفاهمنامه اقتصادی در جریان نشست اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راسیسکایا، در نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه دو تریلیون روبل، توافقنامه اقتصادی امضا شد.

«آنتون کوبیاکوف» مشاور رئیس جمهور روسیه در جمع خبرنگاران از امضای ۳۸۶ تفاهنامه اقتصادی در جریان نشست اقتصادی سن پترزبورگ خبر داد که جمع این قراردادها به دو تریلیون روبل می رسد.  

وی افزود که حضور مقامات اقتصادی، تجار و خبرنگاران در این دوره از نشست سن پترزبورگ بی سابقه بوده است. در این دوره شرکت کنندگان از ۱۴۳ کشور دنیا حضور داشتند.

این نشست همه ساله در روسیه برگزار می شود و یکی از مهم ترین نشست های بین المللی اقتصادی در دنیا است. 

کد مطلب 3995676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها