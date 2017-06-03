امضای ۲ تریلیون روبل تفاهمنامه اقتصادی در نشست سن پترزبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راسیسکایا، در نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه دو تریلیون روبل، توافقنامه اقتصادی امضا شد.

«آنتون کوبیاکوف» مشاور رئیس جمهور روسیه در جمع خبرنگاران از امضای ۳۸۶ تفاهنامه اقتصادی در جریان نشست اقتصادی سن پترزبورگ خبر داد که جمع این قراردادها به دو تریلیون روبل می رسد.

وی افزود که حضور مقامات اقتصادی، تجار و خبرنگاران در این دوره از نشست سن پترزبورگ بی سابقه بوده است. در این دوره شرکت کنندگان از ۱۴۳ کشور دنیا حضور داشتند.

این نشست همه ساله در روسیه برگزار می شود و یکی از مهم ترین نشست های بین المللی اقتصادی در دنیا است.