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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

«ماکرون» و «مودی» دیدار کردند

«ماکرون» و «مودی» دیدار کردند

نخست وزیر هند در دیدار با رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش به پیمان آب و هوایی پاریس پایبند خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشییتد پرس، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد.

ماکرون پس از ورود مودی به کاخ الیزه استقبال گرمی از وی به عمل آورد.

آنها در این دیدار در خصوص روابط دو طرفه و توافق آب و هوایی پاریس صحبت کردند. مودی در این باره گفت که کشورش به این توافق پایبند خواهد بود.

اما در این دیدار طرف فرانسوی گفت که ما امیدواریم هندوستان به عنوان  یکی از چهار کشور بزرگ تولید کننده گاز های گلخانه ای تعهداتش را کاملا درخصوص این توافق انجام دهد و باعث ایجاد موجی قوی در جامعه جهانی شود.

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که کشورش قصد دارد از این پیمان کناره گیری کند و این تصمیم در همه جای دنیا مورد بحث قرار گرفت. 

کد مطلب 3995707

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