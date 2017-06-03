به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: تیم عملیاتی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر چابهار در ۲۴ ساعت گذشته موفق به نجات جان ۷ نفر صیاد در فاصله‌های ۳۰‌، ۲۰ و ۱۵ مایلی بندر چابهار در آب‌های دریای عمان شدند.

وی گفت: در حادثه اول که برای یک قایق صیادی با ۲ سرنشین در فاصله ۳۰ مایلی بندر چابهار اتفاق افتاد، شناور مذکور به دلیل اتمام سوخت به مدت ۲۴ ساعت در دریا سرگردان بود که بلافاصله عملیات نجات توسط شناور ناجی ۵ و همیار ناجی آغاز و پس از ۱۰ ساعت عملیات جستجو و نجات دریایی، این افراد نجات پیدا کردند.

وی افزود: حادثه دوم در ۲۰ مایلی بندر چابهار اتفاق افتاد که یک فرد مضطر در کشتی درخواست کمک پزشکی داشت، بلافاصله تیم عملیاتی با شناور هادی اقدامات اولیه پزشکی توسط پزشکیار به فرد بیمار ارائه و جهت مداوا به مرکز درمانی انتقال داده شد.

معاون دریایی و بندری اداره‌ کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: حادثه سوم مربوط به ۴ سرنشین قایق صیادی در ۱۵ مایلی بندر چابهار بود که به علت مشکل موتوری در دریا سرگردان بودند که بلافاصله پس از دریافت خبر شناور ناجی ۵ به کمک حادثه دیدگان شتافت.

وی گفت: خوشبختانه تمام نجات یافتگان در صحت کامل به سر می‌برند و وضعیت جسمانی آنها رضایت‌بخش است.

وی خاطر نشان کرد: به صیادان توصیه می‌ شود حتما اطلاعات و اخطاریه‌های هواشناسی را جدی بگیرند و قبل از رفتن به دریا جهت اطلاع از وضعیت دریا با شماره تلفن ۳۵۳۲۱۴۱۵- ۰۵۴ تماس حاصل نمایند.