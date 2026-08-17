به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هم‌ زمان با انتشار گزارش‌ هایی مبنی بر استفاده اوکراین از پهپادهای ساخت انگلیس برای حملات به روسیه، سفارت مسکو در لندن در بیانیه ای اعلام کرد: گزارش‌ ها مبنی بر استفاده کی‌ یف از پهپادهای انگلیس برای انجام حملات به عمق خاک روسیه، تایید می‌ کند که لندن عمدا در حال تشدید تنش‌ ها است.

در بیانیه صادره از سوی سفارت مسکو در لندن آمده است: حملات اوکراین با پهپادهای ساخت انگلیس به این معناست که لندن در جنایات خونین و حملات تروریستی کی‌ یف، شریک و همدست است؛ بریتانیا باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.

این در حالیست که ساندی تایمز پیشتر با استناد به منابع نظامی اوکراینی فاش کرده بود که نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت انگلیس برای هدف قرار دادن روسیه استفاده می‌کنند.

این روزنامه اذعان کرده بود که این پهپادها شامل پهپاد ساخت کالین-لنز در ویلتشایر انگلیس می‌شود که برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌های نفت در ولگوگراد و یاروسلاول روسیه استفاده شده است.