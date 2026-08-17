نجات چهار صیاد گرفتار در دریا با اقدام فوری گروه عملیاتی بندر کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راکیان، اظهار کرد: چهار صیاد، برای صید از بندر چارک عازم دریا شده بودند که قایق آنان در مسیر دچار نقص فنی شد و از حرکت بازماند.

وی افزود: صیادان در محدوده‌ای قرار داشتند که پوشش تلفن همراه وجود نداشت و امکان برقراری تماس و اعلام وضعیت خود را نداشتند و در شرایطی که آب و غذا نیز در اختیار نداشتند، یک روز در دریا باقی ماندند.

راکیان خاطرنشان کرد: با توجه به جریان آب و وزش باد، قایق آنان در محدوده ۷ مایلی کیش قرار گرفت و پس از برقراری پوشش تلفن همراه، صیادان در حوالی ساعت ۹ صبح موفق شدند با مرکز تلفن بندر تجاری کیش به شماره ۰۷۶۴۴۸۸ تماس گرفته و درخواست کمک کنند.

مدیر اداره بنادر کیش، گفت: پس از دریافت تماس و انتقال موضوع از طریق مرکز اطلاع‌رسانی بندرگاه، گروه عملیاتی بندر تجاری کیش با شناور خدماتی بندر تجاری کیش بلافاصله برای انجام عملیات امداد و نجات به موقعیت صیادان گرفتار در دریا اعزام شد.

او افزود: گروه عملیاتی پس از رسیدن به موقعیت، هر چهار صیاد را نجات داد و قایق آنان را به حوضچه بندر تجاری کیش منتقل کرد.

راکیان با تأکید بر اهمیت آمادگی عملیاتی بنادر در مواجهه با حوادث دریایی خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، سرعت دریافت پیام، تصمیم‌گیری و اعزام شناور می‌تواند تعیین‌کننده باشد و خوشبختانه گروه عملیاتی بندر تجاری کیش با تکیه به امکانات موجود و آمادگی نیروهای خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای نجات صیادان وارد عمل شد.

او تصریح کرد: عملیات امداد و نجات، ظرفیت عملیاتی بندر تجاری کیش و توانمندی شناور خدماتی آن را در پشتیبانی از مأموریت‌های امدادی و اضطراری به اثبات رساند.