به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، ضمن اشاره به بهبود شاخصهای اقتصادی استان در حوزههای فضای کسبوکار، نرخ بیکاری و نرخ تورم طی دولت چهاردهم اظهار کرد: در ماههای آتی، همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی در استان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این همایش با مشارکت بانک مرکزی، بانکهای عامل کشور، مؤسسات مالی معتبر ملی و شرکتهای تأمین مالی برگزار خواهد شد، از وزارت کشور برای هماهنگی و مشارکت در برگزاری این همایش دعوت کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور نیز در این دیدار از اقدامات استان اردبیل در برگزاری همایش سرمایهگذاری و کسب رتبه سوم در ارزیابی اقتصادی وزارت کشور قدردانی کرد.
مهدی دوستی، تأمین مالی غیرنقدی را یکی از مهمترین اولویتهای معاونت اقتصادی دانست و گفت: موضوع هماهنگی برای برگزاری این همایش در اردبیل را بهطور جدی پیگیری خواهیم کرد.
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