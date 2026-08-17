تداوم مدیریت مصرف برق تا پایان شهریور؛میزان خاموشی تابع شرایط شبکه است

داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه شبکه برق در شهریورماه اظهار کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، محدودیت منابع آبی و کاهش امکان استفاده از ظرفیت برخی نیروگاه‌های برق‌آبی، همچنین ضرورت انجام تعمیرات دوره‌ای در تعدادی از نیروگاه‌های حرارتی که طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر در مدار تولید بوده‌اند، استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف در شهریورماه برای حفظ پایداری شبکه برق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

قاسمی افزود: شهریورماه از نظر صنعت برق همچنان ماهی حساس محسوب می‌شود زیرا گرمای هوا می‌تواند موجب استمرار مصرف بالا شود و از سوی دیگر، در این مقطع بخشی از ظرفیت تولید برق به دلایل فنی و عملیاتی، از جمله محدودیت منابع آبی نیروگاه‌های برق‌آبی و انجام تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی، در دسترس کامل نیست.

وی ادامه داد: برنامه مدیریت مصرف به معنای قطعی بودن خاموشی برای مشترکان نیست؛ بلکه این برنامه ابزاری برای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و حفظ پایداری شبکه است. هر میزان که مشترکان در مدیریت مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج بار، همکاری بیشتری داشته باشند، نیاز به اعمال محدودیت نیز کاهش خواهد یافت.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اهمیت ساعات اوج مصرف اظهار کرد: در شرایط فعلی، مدیریت مصرف در ساعات اوج بار اهمیت ویژه‌ای دارد. مشترکان خانگی، تجاری، اداری و صنعتی می‌توانند با کاهش مصارف غیرضروری و انتقال بخشی از فعالیت‌های قابل جابه‌جایی به ساعات کم‌باری، نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه داشته باشند.

قاسمی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مصارف در دوره گرما، تجهیزات سرمایشی است و تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده صحیح از کولرهای آبی، جلوگیری از ورود هوای گرم به ساختمان و سرویس و نگهداری مناسب تجهیزات سرمایشی، می‌تواند بدون کاهش محسوس آسایش، مصرف برق را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی همچنین درباره نحوه رفتار مشترکان هنگام قطع و وصل برق گفت: در صورت قطع برق، بهتر است تجهیزات پرمصرف مانند کولرهای گازی، پمپ‌ها، آبگرمکن‌های برقی و سایر وسایل دارای موتور یا کمپرسور خاموش باشند. پس از وصل برق نیز از روشن کردن هم‌زمان همه تجهیزات پرمصرف خودداری شود و وسایل به‌صورت تدریجی وارد مدار شوند.

قاسمی توضیح داد: دلیل این توصیه، جلوگیری از ایجاد جهش ناگهانی بار در لحظه بازگشت برق است. بسیاری از تجهیزات موتوری و کمپرسوری در لحظه راه‌اندازی جریان بیشتری نسبت به حالت عادی مصرف می‌کنند و اگر تعداد زیادی از این تجهیزات به‌طور هم‌زمان وارد مدار شوند، فشار مضاعفی به شبکه وارد خواهد شد. بنابراین، چند دقیقه صبر و روشن کردن تدریجی وسایل می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه و کاهش احتمال بروز محدودیت‌های مجدد کمک کند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف صنعت برق، تأمین پایدار برق مشترکان با کمترین میزان محدودیت است و برنامه‌های مدیریت مصرف نیز با همین هدف اجرا می‌شود. شرایط تولید، میزان مصرف، وضعیت منابع تولید و شرایط شبکه به‌صورت مستمر پایش می‌شود و میزان و نحوه اعمال محدودیت‌ها تابع شرایط واقعی شبکه خواهد بود.

قاسمی افزود: اگر همه ما در شهریورماه، تنها بخشی از مصارف غیرضروری خود را مدیریت کنیم، همین رفتارهای کوچک در مقیاس میلیون‌ها مشترک می‌تواند به کاهش بار شبکه، حفظ پایداری شبکه و کاهش نیاز به اعمال محدودیت‌های برق کمک کند.

وی اضافه کرد: پیام ما به مردم روشن بوده و مدیریت مصرف برای عبور ایمن و پایدار از روزهای گرم شهریورماه است؛ هرچه مصرف را هوشمندانه‌تر مدیریت کنیم، امکان تأمین برق پایدار برای همه بیشتر خواهد بود.