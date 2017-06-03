دیدار با مونته نگرو در بهترین زمان است/ حریفی شبیه ازبکستان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی روش در نشست خبری قبل از دیدار با مونته نگرو گفت: تیم ملی ایران در پایتخت مونته نگرو، پودگوریسا ، با یک تیم با کیفیت بالا که در گروه E انتخابی جام جهانی در قاره اروپا و در مکان دوم پس از لهستان جای دارد، روبرو خواهد شد.

وی گفت: این مسابقه دوستانه ای است که در بهترین لحظه برای ما مهیا شده و مخصوصا به سبب ویژگی تیم مونته نگرو که شبیه حریف آتی ما ، ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی است.

کارلوس کی روش تاکید کرد: ما این فرصت بزرگ را جهت داشتن یک مسابقه رقابتی مقابل تیمی که آنها هم جهت صعود به جام جهانی در حال مبارزه است، خواهیم داشت. این فرصتی مناسب است تا تجربه بین المللی بیشتری کسب نماییم چرا که با بازیکنان با کیفیت بالا که برخی از آنها در تیم های خوب اروپایی بازی می‌کنند، روبرو خواهیم شد.