جوایز برندگان طراحی اتوبوس اختصاصی تیم ملی اهدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در اسفند ماه سال گذشته، یک دستگاه اتوبوس مدرن به‌منظور استفاده تیم‌های ملی توسط شرکت فناپ تهیه و در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفت. از آنجا که اتوبوس اختصاصی تیم ملی با داشتن بهترین و پیشرفته ترین امکانات روز دنیا نیازمند طراحی مطابق با هویت ملی و متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی بود، لذا به‌همت سامانه ۹۰۹۰ پروژه ملی «طراحی اتوبوس تیم‌ ملی فوتبال ایران» با فراخوان عمومی در رسانه‌ها کلید خورد.

استقبال گسترده از این پروژه و مشارکت علاقه‌مندان سبب شد تا مهلت ارسال آثار یک مرحله تمدید شود و با پذیرش و ثبت نزدیک به یک هزار طرح پیشنهادی و بررسی آثار ارسالی توسط اعضای هیئت محترم داوران، متشکل از اساتید فن و فعالان حوزه طراحی و گرافیک، اثر برگزیده انتخاب و طراحی اتوبوس تیم ملی بر اساس آن انجام شود. درنهایت این اتوبوس مدرن پیش از دیدار تیم‌های ایران و چین در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

اکنون سامانه ۹۰۹۰ بنا دارد در جشن بزرگ هواداران فوتبال ملی که مقارن با فرخنده میلاد با سعادت امام حسن (ع) برگزار می‌شود، جوایز طرح‌های حائز رتبه اول تا سوم را به خالقین این آثار اهدا کند.

جوایز در نظر گرفته شده به شرح زیر می‌باشد:

- رتبه اول مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی

- رتبه دوم مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی

- رتبه سوم مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

گفتنی است به نفرات چهارم تا دهم یک‌دست پیراهن تیم ملی فوتبال ایران اهدا خواهد شد.