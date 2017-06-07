عشقی که پایان ندارد/گام بلند دماوندی ها برای ساخت حسینیه در کربلا

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- وحید محمدی یکتا- کربلا، واژه ای است که برای تک تک ایرانی ها حاوی معانی عشق، ارادت، شجاعت، ایثار و تمام کلمات و تعابیر خوب است، چشمان هر ایرانی با شنیدن کربلا اشک آلود شده و در ذهن او عشق و آرزوی دیدار یار نقش می بندد.

این عشق، در اربعین حسینی تجلی بیشتری یافته و نماد اتحاد شیعیان و وحدت آن ها حول محور ولایت می شود، شیعه در اربعین مشق عشق و ارادت می کند، در این بین مردم شهرستان دماوند نیز مانند تمام مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی هر سال در اربعین حسینی با شور و هیجان فراوان با پای پیاده به سوی کربلای معلی حرکت می کنند تا با امام سوم شیعیان جهان تجدید بیعت کرده و در طول سال بر عهد خود در دفاع از ولایت باقی بمانند.

موکب امام حسن مجتبی (ع) شهرستان دماوند دو سال است که به مناسبت اربعین حسینی با رویکرد وحدت شهرستانی در کربلای معلی به زائران حسینی خدمات‌رسانی می‌کند و ایجاد موکب در کربلای معلی موجب افزایش زائران دماوندی شده است، اما مساله ای که در این اقدام نیک بیش از هرچیز به چشم می خورد وحدت خاص و مثال زدنی مردم و مسئولین شهرستان دماوند در هماهنگی پذیرایی از زائران امام حسین(ع) است.

یکی از زائران حدود ۴۰ ساله دماوندی که هرسال در اربعین حسینی با پای پیاده به سوی کربلا معلی حرکت می کند به خبرنگار مهر اظهار داشت: هر سال از ماه ها قبل از آمدنم شور و شوق اربعین را دارم و برای حضور در حرم حضرت امام حسین(ع) لحظه شماری می کنم و هرچه از زیبایی های مسیر عشق اباعبدالله بگویم کم است و تا خود در این مسیر حرکت نکنید قادر به درک زیبایی های آن نیستید، زمانی که به این مسیر وارد شوید هم توان ترک آن را نخواهید داشت.

وی که چشمانش بارانی شد، اضافه کرد: این حرکت پیاده ما، زمانی که با عشق و ارادت و معرفت همراه شود، به ظهور امام زمان(عج) ختم خواهد شد.

دبیر ستاد تکریم زائران اربعین حسینی شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعی از مردم شهرستان دماوند در سال ۱۳۹۴، عزم خود را جمع کردند تا موکبی را برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی شهرستان دماوند در کربلا راه‌اندازی کنند.

پیش بینی سفر ۱۸۰۰ دماوندی به عتبات عالیات در اربعین سال جاری

محمود پور دیوان‌ بیگی‌ مقدم ادامه داد: در فرصت کمی که وجود داشت، مقدمات کار از جمله تأمین پوشاک، اسکان و تغذیه با کمک‌های مردمی و دستگاه‌ها فراهم شد و در آن سال، حدود ۴۰۰ زائر از شهرستان دماوند به کربلای معلی سفر کردند.

وی گفت: با راه‌اندازی موکب امام حسن مجتبی (ع) شهرستان دماوند در کربلای معلی زمینه‌ای فراهم شد تا کسانی که امکان سفر به کربلا و زیارت امام حسین(ع) نداشتند، بتوانند با هزینه اندک به زیارت عتبات عالیات بروند.

دبیر ستاد تکریم زائران اربعین حسینی شهرستان دماوند افزود: در سال گذشته نیز، طی مدت کوتاهی مبلغی بالغ‌بر ۱۲۰ میلیون تومان برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی توسط مردم شهرستان دماوند جمع‌آوری شد که حدود یک‌هزار و ۱۰۰ زائر از این شهرستان به زیارت عتبات عالیات رفتند.

پوردیوان‌بیگی‌مقدم اضافه کرد: با توجه به روند افزایش تعداد زائران دماوندی در هر سال، در اربعین حسینی امسال سفر یک‌هزار و ۸۰۰ زائر از این شهرستان به عتبات عالیات پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در اربعین حسینی سال گذشته تصمیم گرفته شد تا با پیگیری و همت ائمه جمعه، هیأت‌های امنای محلات و هیأت‌های مذهبی شهرستان دماوند جهت خرید زمینی برای احداث در کربلا معلی اقدام شود و گام اول این امر مهم آغاز شده است.

احداث حسینیه در کربلا کار عام المنفعه ای است

یکی از خیرین شهرستان دماوند، در مورد احداث حسینیه در کربلای معلی به خبرنگار مهر گفت: آرزو دارم روزی همه مومنین دماوند، با هم، در حسینیه ای در کربلای معلی عزاداری کرده و به عشق مولایمان بر سر و سینه بکوبیم.

وی افزود: مردم دماوند، مردمی خیر و ولایی هستند و اطمینان دارم خرید زمین در کربلا به زودی محقق خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امام جمعه شهرستان دماوند در نخستین گام جهت خرید زمین در کربلای معلی، یک واحد آپارتمان به ارزش ۷۰ میلیون متعلق به خود را در این راستا اهدا کرد.

امام جمعه شهرستان دماوند در خصوص اهمیت خرید زمین برای احداث حسینیه زائران دماوندی در کربلا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیاری از استان‌های کشور در مشهد برای خدمات‌رسانی به زائران خود حسینیه‌هایی احداث کرده‌اند و در کربلای معلی هم این اتفاق افتاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح‌دماوندی با بیان اینکه احداث حسینیه در کربلا کار عام المنفعه‌ای است، افزود: با توجه به رابطه نزدیک ایران و عراق و اینکه غالب مردم عراق، شیعیان هستند، امید می‌رود که رفت و آمد به کربلا تسهیل شود.

خرید زمین در کربلا ۳ میلیارد تومان هزینه دارد

وی گفت: سیل عظیم اربعین حسینی در کربلا مقدمه ظهور امام زمان (عج) است و برای اینکه دماوندی‌ها از این قافله عقب نمانند، باید برای خرید زمین جهت احداث حسینیه در شهر کربلا تلاش شود.

فتاح‌دماوندی اضافه کرد: با توجه به ارزش پول کشور عراق، برای خرید زمین، هزینه‌ای بالغ‌بر سه میلیارد تومان نیاز است که می‌طلبد همه مردم شهرستان دماوند در این جهت گام‌های بلندی بردارند.

وی گفت: قرار شد طی هفته آینده چهار نفر نماینده از امناهای شهرستان دماوند برای تشکیل هیأت امنای خرید زمین و یک نفر نیروی اجرایی از هر شهر برای اعزام به کربلا جهت تعیین قطعه زمین مناسب معرفی شوند.

نخستین چراغ کمک های مردمی برای خرید قطعه زمین در کربلای معلی با اهدای قطعات زمین ۲ هزار متر، ۵ هزار متر و یک‌هزار متر و مبالغ دو فقره ۱۰ میلیونی و نیز ۵۰۰ هزار تومانی توسط برخی خیران و هیأت‌های امنای هیئات شهرستان دماوند روشن شد.

این بار مغناطیس اربعین حسینی در شهرستان دماوند، جمع کثیری از عاشقان اهل بیت علیهم السلام را گرد هم آورده و به برنامه ریزی و هماهنگی برای ابراز عشق و علاقه خدمت امام حسین(ع) تشویق کرده است.