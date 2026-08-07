امام جمعه گرمسار: حماسه «اربعین» غرب را متحیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرمسار که در مصلای این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی اظهار کرد: رعایت تقوای الهی تنها راه نجات انسان است و تقوا موجب سعادت انسان می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: شیعیان با غیرت عراق هم در تشییع پیکر رهبر شهید و هم در میزبانی از میلیون‌ها زائر در اربعین حسینی، برگ زرینی در تاریخ کشورشان رقم زدند.

حماسه میلیونی اربعین؛ جلوه‌ای از پیوند عمیق شیعیان

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق جهانیان را متحیر کرد، گفت: حضور میلیونی مردم نشان‌دهنده رابطه عمیق معنوی میان عاشقان اباعبدالله(ع) و راه و مکتب ایشان است.

آرامی با اشاره به پیوند شیعیان حول محور ولایت فقیه، بیان کرد: میان شیعیان رابطه‌ای عمیق حول محور ولایت فقیهی که حجت خدا از امام زمان(عج) به ولی‌فقیه زمان رسیده است، وجود دارد و همین علاقه و عشق موجب شده سردمداران غرب همچنان از این حجم دلدادگی متحیر باشند.

وی با اشاره به میزبانی مردم عراق از زائران اربعین، افزود: پذیرایی بی‌نظیر مردم عراق در ایام اربعین، حماسه دیگری بود که طی هفته گذشته شاهد آن بودیم. این ارادت و عشق مردم عراق به زائران سالار شهیدان، هر ساله صحنه‌های زیبایی از عشق، ارادت و ایثارگری خلق می‌کند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه مردم عراق اندوخته یک‌ساله خود را با عشق و ارادت برای پذیرایی از زائران هزینه می‌کنند، اظهار کرد: در این زمینه مردمی مانند مردم عراق ندیده‌ایم و آنها در اربعین امسال نیز بی‌نظیر عمل کردند.

آرامی با اشاره به حضور زائران از کشورهای مختلف در مراسم اربعین حسینی، گفت: امسال سه میلیون زائر ایرانی و ۲۲ میلیون زائر از سراسر جهان در اربعین حسینی گرد هم آمدند و حماسه‌ای بزرگ و ماندگار را در جهان رقم زدند.

ملت ایران در میدان ایستادگی و آمادگی است

وی با تأکید بر پایبندی مردم ایران به انقلاب، نظام و دین، بیان کرد: مردم ایران در میدان آماده و منتظر اشاره رهبر معظم انقلاب هستند و در اجتماعات شبانه نیز همین روحیه را شاهد هستیم؛ مردم ما همواره در میدان حضور دارند و گوش به فرمان ولی‌فقیه هستند.

امام جمعه گرمسار ادامه داد: اگر رهبر معظم انقلاب روزی دستور پایان اجتماعات را صادر کنند، به خانه‌ها بازخواهیم گشت، اما حالت آمادگی خود را از دست نخواهیم داد و تا آن زمان ملت ایران در میدان حضور خواهد داشت.

آرامی با تأکید بر اینکه ملت ایران مقاومت و آمادگی خود را از دست نخواهد داد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانش‌آموزان مینابی و دیگر شهدایمان را نگیریم، از حالت آماده‌باش خارج نخواهیم شد.