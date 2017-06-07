نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز و فردا در سطح استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به استقرار الگوی تابستانه بر جو منطقه، پیش بینی می‌شود دما و رطوبت هوا افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط ساحلی مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در این مدت جهت باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۴۷ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت هفت و ۴۲ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۵ و هفت دقیقه و مد دوم ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.