عادل الجبیر: اقدامات ضد قطر به نفع دوحه و منطقه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست خبری با زیگمار گابریل همتای آلمانی خود ابراز امیدواری کرد که قطر خواسته های مطرح شده را بپذیرد.

وی اعلام کرد: ما به قطر به عنوان کشوری برادر نگاه می کنیم و روابط میان دو ملت محکم است. امیدواریم که قطر از حمایت گروههای تروریستی و دخالت در امور داخلی دیگران دست بردارد.

الجبیر ضمن مخالفت با هر گونه میانجی گیری خارج از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این اقدامات ضد قطر را به نفع دوحه در وهله اول و منطقه در درجه بعدی دانست.

وزیر خارجه سعودی افزود: ما به همتای آلمانی دلایل قطع رابطه با قطر را توضیح دادیم.

عادل الجبیر به هماهنگی میان عربستان و آلمان در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

در همین حال گابریل نیز گفت: آلمان از اقداماتی که با هدف کاهش تن در بحران کشورهای عربی با قطر صورت می گیرد، حمایت می کند.