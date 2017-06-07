به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی محمدی افزود: در همین راستا در سطح استان تا کنون تعداد ۳۰۱ مورد انبار مربوط به واحدهای صنعتی( بهین یاب) هزار و ۷۰ مورد مربوط به جهاد کشاورزی و همچنین ۶۲۱ مورد مربوط به واحدهای صنفی( اصناف) ثبت نام شده است.
وی افزود: توجه به بندهای ۲۳ الی ۲۷ آئیننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمنظور جلوگیری از ورود غیر قانونی کالا به کشور در حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال جاری، همه صاحبان مراکز نگهداری کالا (انبار، سردخانه و...) مکلف به ثبت نام در سامانه جامع انبارها هستند.
حسینی محمدی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت نسبت به تولید و اشتغال در سال جاری بیان کرد: انجام فعالیت بنگاههای اقتصادی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه میتواند در شفافسازی فرایندهای تجارت موثر باشد.
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