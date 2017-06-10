به گزارش خبرنگار مهر، محمداحمدی بافنده با بیان اینکه امروز ۲۲ کیلومتر خط ۷ متروی تهران حدفاصل ایستگاه بسیج تا میدان صنعت با ۷ ایستگاه با حضور شهردار پایتخت به بهره برداری رسید، گفت: مسافرگیری این خط از فردا آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو رام قطار که به صورت سقفی از بریانک وارد این ایستگاه شده است فعالیت خواهند داشت، اظهارداشت: هدوی یا همان سرفاصله حرکت قطار در این خط با توجه به اینکه تنها دو رام قطار به صورت رفت و برگشت به طور همزمان فعالیت می کنند ۴۰ تا ۴۵ دقیقه خواهد بود.

به گفته احمدی بافنده خط ۷ مترو از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۳ با ۷ ایستگاه بسیج، میدان محمدیه، بریانک، کمیل، شهید نواب صفوی، دانشگاه تربیت مدرس و میدان صنعت خدماتدهی می کند.