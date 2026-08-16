به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶ خبر داد.

براساس اطلاعیه بورس کالا قراردادهای اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶، از روز شنبه ۳۱ مرداد ماه راه‌اندازی می‌شود.

ضمنا تاریخ سررسید این معاملات ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۶ اعلام شده است.‌

شایان ذکر است قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۱۵ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می یابد.