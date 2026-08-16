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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶

راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶

مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از راه اندازی قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶ خبر داد.

براساس اطلاعیه بورس کالا قراردادهای اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶، از روز شنبه ۳۱ مرداد ماه راه‌اندازی می‌شود.

ضمنا تاریخ سررسید این معاملات ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۶ اعلام شده است.‌

شایان ذکر است قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۱۵ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می یابد.

راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله شمش طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۶

کد مطلب 6918340
علی فروزانفر

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