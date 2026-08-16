به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه روز یکشنبه ۲۵ مردادماه را با نوسانی معنادار آغاز کرد اما در نهایت با غلبه تقاضا بر عرضه به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس تهران که در ابتدای معاملات با عقبنشینی تا سطح ۵ میلیون و ۶۹۷ هزار واحدی سهامداران را نگران کرده بود، با تغییر جهت در ساعات میانی، در نهایت با رشد ۲۹ هزار و ۷۳۳ واحدی (معادل ۰.۵۲ درصد) در ارتفاع ۵ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۳۸۰ واحد ایستاد.
سبقت شاخص هموزن از شاخص کل
نکته قابل توجه معاملات امروز، رشد پرقدرتتر نمادهای کوچک و متوسط بازار بود؛ به طوری که شاخص کل «هموزن» با صعود ۲۱ هزار و ۶۲۲ واحدی، رشد ۱.۳۵ درصدی را ثبت کرد که نشاندهنده اقبال بیشتر معاملهگران به کلیت بازار در مقایسه با نمادهای شاخصساز است.
در فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد ۶۵۹ واحدی در سطح ۴۶ هزار و ۷۱۵ واحد آرام گرفت.
جریان نقدینگی و ارزش معاملات
آمارها حکایت از پویایی معاملات خرد دارد؛ ارزش معاملات خرد امروز به رقم ۳۸ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان رسید.
همچنین جریان نقدینگی شاهد ورود ۳ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان منابع (از محل فروش حقوقی) به بدنه بازار بود.
در پایان معاملات، بازار با مازاد تقاضای سنگینی روبهرو شد؛ به طوری که ۴۸۷ نماد در صف خرید به ارزش ۷ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان قرار گرفتند و در مقابل تنها ۱۶ نماد درگیر صف فروش بودند.
نمادهای تأثیرگذار و پرتراکنش
در معاملات بورس، نمادهای «نوری» و «فولاد» بیشترین نقش مثبت را در پرش شاخص ایفا کردند، در حالی که نمادهای پالایشی همچون «شپنا» و «شبندر» با فشار فروش، مانع از رشد بیشتر شاخص کل شدند. در بازار فرابورس نیز نمادهای «سامان» و «بپاس» سبزترین اعضای شاخصساز بودند.
از میان نمادهای پرتراکنش بازار امروز میتوان به «فملی»، «وبملت» و «ومعادن» در بورس و نماد «فزر» در فرابورس اشاره کرد که بیشترین حجم و ارزش دادوستد را به خود اختصاص دادند.
وضعیت سرانهها در پایان معاملات
قدرت خریداران حقیقی در بازار امروز مشهود بود؛ به طوری که متوسط سرانه خرید هر کد حقیقی ۹۶.۵ میلیون تومان ثبت شد که در تقابل با سرانه فروش ۸۷.۵ میلیون تومانی، برتری جبهه تقاضا را تأیید میکند. همچنین صندوقهای درآمد ثابت نیز شاهد ورود ۴۶۱ میلیارد تومان نقدینگی جدید بودند.
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