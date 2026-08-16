مجلس هنوز جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ماه) کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند، با این حال، بررسی جزئیات و مواد این طرح هنوز در صحن علنی مجلس آغاز نشده است.

با وجود این، طی ساعات اخیر اخباری درباره جزئیات این طرح، مواد آن و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در برخی کانال‌های خبری منتشر شده است که این اخبار صحت ندارد و تاکنون هیچ‌یک از جزئیات و مواد طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است.

از سوی دیگر، پس از تصویب کلیات این طرح، نمایندگان باید درباره یک‌شوری یا دوشوری بودن روند رسیدگی تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه طرح به صورت یک‌شوری بررسی شود، نمایندگان پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات و مواد آن خواهند شد. در مقابل، در صورت دوشوری شدن طرح، مواد و جزئیات آن برای بررسی بیشتر و انجام کارشناسی‌های لازم به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون، در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، جزئیات نهایی طرح و احکام و مجازات‌های احتمالی آن پس از طی مراحل قانونی بررسی و تصویب در مجلس مشخص خواهد شد.