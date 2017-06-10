به گزارش خبرنگارمهر، فرامرز اسفندیاری عصر شنبه در پنجمین روز از هفته گرامیداشت محیط زیست در نشست خبری با خبرنگاران به میزبانی اداره محیط‌زیست این شهرستان ضمن بیان اینکه حفرچاه و نصب تلمبه بادی در منطقه شکار ممنوع آرسک دامغان انجام شد، افزود: این کار با نیت نذر طبیعت و توسط دوستداران طبیعت با ۲۰۰ میلیون ریال هزینه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منطقه شکار ممنوع سفید کوه آرسک دامغان زیستگاه پلنگ ایرانی است در راستای حفاظت حیات وحش و ایمنی منطقه برای تقویت همکاری مردم و محیط بانان این حرکت مقدس و با ارزش انجام شد.

دستگیری شکارچی سابقه‌دار در دامغان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان با بیان اینکه در این شهرستان مناطق شکار ممنوع سفید کوه آرسک، طالو و شیربند تحت نظارت این اداره وجود دارد، اظهار داشت: منطقه شکار ممنوع سفید کوه آرسک ۷۹ هزار و ۱۷۰ هکتار و و منطقه شکار ممنوع طالو و شیربند حدود ۸۰ هزار هکتار وسعت دارند.

اسفندیاری همچنین ضمن اعلام دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز با چهار راس شکار طی سه ماهه نخست سال جاری در این شهرستان افزود: از این شکارچی سابقه دار لاشه دو راس قوچ وحشی و دو راس کل وحشی همراه با ادوات و تجهیزات شکار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این راستا برای این متخلف شکار اقدام به تشکیل پرونده قضایی شد، خاطر نشان کرد: متخلف ۴۰۰ میلیون ریال به محیط زیست خسارتوارد کرده است.

تشکیل ۲۰ فقره تخلف شکار و صید غیر مجاز در دامغان



رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان ضمن بیان اینکه طی سال گذشته ۲۰ فقره تخلف شکار و صید غیر مجاز در این شهرستان شناسایی و کشف و ضبط شد، افزود: در این راستا ۳۵ نفر دستگیر شدند.



اسفندیاری اضافه کرد: در این راستا ۱۰ قبضه سلاح از متخلفان کشف و ضبط شده است.



وی در خاتمه با اشاره کشف و ضبط شش راس لاشه شکار از متخلفان طی سال گذشته در دامغان گفت: همچنین ۳۸ قطعه انواع پرنده شامل کبوتر، کبک و مرغابی از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شده است.



هفته گرامیداشت محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خرداد بوده و شعار امسال این هفته به نام همه با طبیعتیم نامگذاری شده است