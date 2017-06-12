به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دو بخش کودک و بزرگسال برپا می‌شود. تشکل‌های نشر، ناشران و آژانس‌های ادبی می‌توانند به دو شکل «حضور مستقل» و یا «با ارسال آثار در نمایشگاه» حضور یابند. بر اساس فراخوان منتشر شده می‌توانند تا تاریخ ۱۰ تیرماه به پایگاه الکترونیکی www.Icfi.ir مراجعه و ثبت نام کنند. شرایط، نحوه حضور و ضوابط و مقررات در فراخوانی منتشر شده که متن آن به شرح ذیل است:

«نمایشگاه کتاب فرانکفورت» به‌عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های کتاب دنیا، هرساله پذیرای بسیاری از فعّالان نشر است. با توجه به حضور مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و برپائی غرفه ملّی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۷ (۱۹ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۶- ۱۱ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷)، از کلیه تشکل‌های صنفی نشر، ناشران، نهادها، مؤسسات و آژانس‌های ادبی سراسر کشور جهت حضور در رویداد یادشده و عرضه کتاب‌های خود در غرفه ملّی جمهوری اسلامی ایران، دعوت می‌شود.

شیوه‌های حضور:

شیوه نخست: حضور مستقل به‌صورت درخواست فضا در غرفه ملی ایران

در این شیوه، بخش معینی از فضای غرفه طراحی و ساخته‌شده، در اختیار ناشر یا مجموعه متقاضی قرار خواهد گرفت و به‌منظور حمایت از حضور علاقه‌مندان در بازار ج‌هانی نشر، هزینه‌های مربوط به اجاره مکان، ساخت دکور، تجهیزات و ارسال بار، برعهده مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران است و متقاضی تنها بخش اندکی از هزینه‌ها را در قالب مشارکت پرداخت خواهد کرد.

فضای اختصاص داده‌شده برای هر ناشر یا آژانس ادبی، ۲ مترمربع و با ظرفیت تقریبی نمایش ۳۰ عنوان کتاب و برای تشکل‌های نشر، به تناسب تعداد عناوین ارائه‌شده خواهد بود. علاقه‌مندان جهت اختصاص فضای بیشتر، می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی به این مؤسسه ارائه کنند.

امکانات: اختصاص فضای مستقل در غرفه ملّی ایران با طراحی، ساخت دکور، غرفه‌آرایی و تأمین امکانات غرفه، همکاری در اخذ ویزای افراد حاضر در غرفه از سفارت آلمان در ایران (یک نفر برای هر غرفه)، در اختیار قرار دادن فضای برگزاری جلسات با هماهنگی قبلی (در صورت تائید و تصویب برنامه)، ارسال کتاب‌های منتخب و بار متقاضیان به فرانکفورت و حمل رایگان تا سقف معیّن، امکان استفاده از مترجم مستقر در غرفه ملّی ایران با هماهنگی قبلی، درج مشخصات فارسی و چکیده انگلیسی عناوین منتخب در کاتالوگ کتاب‌های ایرانی عرضه‌شده در فرانکفورت ۲۰۱۷ به‌صورت رایگان و اختصاص یک فقره کارت ورودی نمایشگاه به هر غرفه‌دار با امکان تردد رایگان در ایام نمایشگاه در شبکه حمل‌ونقل شهر فرانکفورت (به دلیل محدودیت در تعداد کارت‌ها، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند).

وظایف متقاضیان: ثبت‌نام در سایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران (www.icfi.ir)، امضای تفاهم‌نامه همکاری، واریز مبلغ مربوط به شماره‌حساب جاری ۱۰۰۸۰۶۳۲۹۵۱۱ نزد بانک شهر شعبه انقلاب (کد ۳۵۶ به نام مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران) و تحویل اصل فیش پرداختی به بخش ثبت‌نام، معرفی یک نفر به‌عنوان متصدی غرفه به‌صورت ثابت (contact person) حداکثر تا تاریخ ۲۱/۴/ ۹۶، پیشنهاد کتاب‌های مناسب و قابل‌عرضه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و غرفه ملّی جمهوری اسلامی ایران (ترجیحاً به زبان انگلیسی یا آلمانی) با ارائه ترجمه چکیده کتاب در مهلت مقرر و برنامه‌ریزی برای معرفی و مذاکره درباره آثار خود در غرفه ملّی جمهوری اسلامی ایران و تلاش جهت عرضه آثار در بازار نشر بین‌الملل.

کلیه هزینه‌ها و اقدامات مربوط به امور ویزا، بلیت، اقامت و رفت‌وآمد نماینده یا نمایندگان اعزامی، برعهده متقاضی است.

شیوه دوم: ارسال آثار به‌منظور نمایش در غرفه ملّی ایران

شیوه دوم برای عرضه کتاب و آثار در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۷، ارسال آثار مدنظر جهت نمایش در غرفه ملّی ایران به تشکل‌های صنفی مرتبط و حاضر در این دوره از نمایشگاه است. در این شیوه، ضرورتی برای حضور ناشر یا نماینده ایشان در نمایشگاه نیست و تنها لازم است ناشر نسبت به ثبت‌نام در سایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران (www.icfi.ir) و ارسال کتاب یا کتاب‌های مدنظر خود که شرایط حضور در نمایشگاه را دارد، اقدام کند. پس از کارشناسی آثار قابل‌عرضه جهت ارائه در غرفه ملّی ایران، آثار منتخب در بخش موضوعی غرفه ملّی ایران به نمایش درخواهد آمد.

در این شیوه، به‌جز ارسال کتب پیشنهادی، هزینه‌ای بر عهده ناشر نخواهد بود و به‌منظور حمایت از عرضه کتاب ایرانی در بازار ج‌هانی نشر، کلیه هزینه‌های مربوط توسط مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران تأمین خواهد شد.

شرایط کتاب‌های قابل‌عرضه:

کتاب‌ها ‌باید دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قابلیت عرضه در بازارهای جهانی صنعت نشر و امکان فروش حق نشر (رایت) به ناشران سایر کشورها باشد.

کتاب‌های پیشنهادی، باید تألیفی باشد. اولویت با کتاب‌های منتشره به زبان‌های خارجی و یا کتاب‌های دوزبانه به یکی از زبان‌های دیگر نظیر انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و ... است. کتاب‌های برگزیده در یکی از جوایز یا جشنواره‌های ملّی و یا بین‌المللی، دارای اولویت است.

ازلحاظ زمان چاپ، اولویت با کتاب‌هایی است که آخرین ویرایش و یا تجدید چاپ آن، مربوط به ۵ سال اخیر باشد.

از لحاظ موضوعی، کتاب‌های ارسالی در یکی از حوزه‌های موضوعی شامل ادبیات (رمان، ادبیات داستانی، ادبیات پایداری و ...)، مذهبی، علمی، ایران‌شناسی، هنر (هنرهای ایرانی ـ اسلامی و ...)، تاریخ، دفاع مقدس و ... باشد.

برای کتاب‌هایی که به زبان فارسی یا زبان‌های غیر از انگلیسی ارائه می‌شود، در صورت انتخاب برای ارائه در غرفه، تهیه چکیده ۱۵۰ کلمه‌ای به زبان انگلیسی حداکثر تا تاریخ ۲۰/۵/۹۶ ضروری است.

یادآوری:

کتاب‌های پذیرفته‌شده، عودت داده نمی‌شود و مؤسسه یا تشکل مربوط، مسئولیتی در خصوص عدم انتخاب کتاب و یا تأخیرهای احتمالی شرکت پست ندارد. همچنین به هرگونه درخواستی خارج از روال ثبت‌نام آنلاین و ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان می‌توانند نسبت به ارسال کتاب‌های پیشن‌هادی واجد شرایط خود (حداکثر تا ۱۰ عنوان) جهت بررسی و انتخاب توسط تشکل مربوط به‌منظور نمایش آثار در غرفه ملّی ایران، ظرف مهلت مقرر اقدام کنند.

زمان‌بندی‌های مهم:

ثبت‌نام قطعی ناشران در سایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران (http://www.icfi.ir): ۱۰/۴/۹۶

اعلام اسامی غرفه‌داران جهت اخذ وقت سفارت: ۲۱/۴/۹۶

تحویل کتب منتخب متقاضیان غرفه، ناشران و تشکل‌های مربوط به موسسه جهت آماده‌سازی برای ارسال: ۱/۶/۹۶

برگزاری جلسه همراهان نمایشگاه فرانکفورت: هفته اول مهرماه ۱۳۹۶

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، شماره ۱۰۸۰، طبقه سوم، تلفن بخش ویژه ناشران: ۶۶۴۱۴۸۹۹