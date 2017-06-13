به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه تفسیر قرآن کریم که با حضور زائران بارگاه قدس رضوی در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد برگزار شد، به تفسیر سوره «تکاثر» پرداخت و با بیان اینکه این سوره درباره قبایل و افرادی است که به واسطه کثرت نفرات، جمعیت و یا اموال و ثروت بر یکدیگر تفاخر می‌ورزند، خاطرنشان کرد: گاهی این تفاخر و مباهات ورزی تا آنجا پیش می‌رود که به گورستان می‌روند و به گذشتگانشان می‌بالند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به آیه «أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ» ادامه داد: تفاخر و مباهات بر ارزش‌های پوچ می‌تواند انسان را از خدا و قیامت غافل کند؛ به میزانی که انسان به حضرت حق تقرب داشته باشد، با خداوند و پیامبر اکرم(ص) می‌تواند نسبت پیدا کند. سلمان هیچ نسبتی از حیث خویشاوندی با پیامبر(ص) نداشت اما رسول اکرم(ص) فرمودند «سلمان منّا اهل البیت».

تحقق زندگی کوثری در پرتوی نورانیت آموزه‌های الهی

وی با بیان اینکه اگر زندگی انسان در پرتو نورانیت آموزه‌های الهی و تربیت اسلامی، کوثری نشود، آنگاه تکاثری می‌شود، ابراز کرد: اینکه انسان مشی کوثری داشته باشد و گرفتار زندگی تکاثری نشود، تنها با تأسی به آموزه‌ها الهی و الهام گیری از سیره زندگی حضرات معصومین(علیهم‌السلام) ممکن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه گاهی انسان آنقدر به تکاثر مبتلا می‌شود که «حَتَّی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ»، به سراغ پیشینیان و قبرها می‌رود و تفاخر به آن‌ها می‌کند، اضافه کرد: سرچشمه تفاخر، تکاثر و فخرفروشی جهل و نادانی انسان‌هاست، اگر آدمی نسبت به پاداش و کیفر الهی و معاد آگاهی داشت، هیچگاه تکاثری نمی‌شد، زمانی که تمام وجود آدمی جلوه و مظهر خیرات باشد زندگی انسان کوثری خواهد شد.

رئیسی با بیان اینکه شناسنامه روح با شناسنامه جسم متفاوت است، خاطرنشان کرد: همانگونه که سن شناسنامه‌ای انسان بالا می‌رود؛ روح، روان و اخلاق نیز باید رشد پیدا کند. شناسنامه‌ سن جسمی انسان مهم نیست بلکه باید ببینیم روح، اخلاق و روان ما چندساله است؛ نکند سن شناسنامه‌ای جسمی ما ۵۰ سال، اما سن روح و اخلاق ما ۱۵ ساله باشد.

نعمت ولایت برترین نعمت پروردگار به بندگان

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به آیه «کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ» به مراتب یقین اشاره و با بیان این مطلب که یقین، باوری قلبی است که عمیق‌تر از دانستن باشد، تصریح کرد: راه بدست آوردن یقین عمل به دستورات الهی بوده و بر اساس روایات، نشانه یقین، توکل بر خداوند و تسلیم او شدن و راضی بودن به مقدرات اوست.

وی اضافه کرد: مراحل یقین عبارت است از علم الیقین، حق الیقین و عین الیقین. انسان، گاهی از دیدن دود پی به آتش می‌برد که این علم الیقین است، گاهی خودِ آتش را می‌بیند که عین الیقین است و گاهی دستی بر آتش می‌نهد و سوزندگی آن را احساس می‌کند که حق الیقین است.

رئیسی با بیان اینکه خداوند در قرآن به سبب نعمت ولایت بر انسان منت گذاشته است، بیان کرد: بالاترین نعمتی که خداوند به بشریت عنایت کرده نعمت ولایت است، هرگاه سخن از نعمت‌های خداوند به میان می‌آید در میان نعمات دنیوی و اخروی نعمت ولایت در درجه بالاتری قرار دارد و در حقیقت نعمات دیگر جلوه‌گر این نعمت هستند.

وی خاطرنشان کرد: اگر نعمت ولایت به بندگان عطا نمی‌شد، زندگی انسان با سایر جانداران و موجودات عالم هیچ تفاوتی نداشت و نه تنها نظام تشریع که نظام تکوین نیز مختل می‌شد.