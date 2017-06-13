گوگل در لندن دانشگاه مهارت های دیجیتال تاسیس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وایرد، این دانشگاه ۳۷۰۰ متر مربع مساحت خواهد داشت و به آموزش و الهام بخشی به همگان اختصاص می یابد.

دانشگاه یاد شده پذیرای بسیاری از گروه های سنی اعم از دانش آموزان مدرسه ای تا مدیران ارشد شرکت های تجاری خواهد بود و قرار است ظرف چند روز آینده و همزمان با برگزاری هفته فناوری لندن افتتاح شود. شرکت کنندگان در کلاس های درسی این دانشگاه می آموزند که چگونه باید مهارت های دیجیتال خود را ارتقا دهند.

دانشگاه مذکور از نظر طراحی نیز منحصربه فرد خواهد بود و دارای سالن های متعدد، سینما، ساحل مجازی ایجاد شده با تجهیزات الکترونیک، شهر بازی کوچک و اتاق های ارائه دروس و کارگاه خواهد بود.

بخشی از هزینه راه اندازی این دانشگاه توسط موسسات خیریه و دولت انگلیس تامین شده است تا مهارت های دیجیتال در داخل این کشور افزایش یابد. گوگل می گوید با راه اندازی این مجموعه جدید ۳۰۰۰ شغل جدید تا سال ۲۰۲۰ در انگلیس ایجاد خواهد شد.