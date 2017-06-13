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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

«آی او اس ۱۱» مجهز به بارکدخوان شبکه وای فای

«آی او اس ۱۱» مجهز به بارکدخوان شبکه وای فای

آپدیت جدید سیستم عامل جدید اپل به کاربران آن اجازه می دهد با استفاده از یک بارکدخوان، به شبکه وای فای متصل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی جی آر»،  قرار است در آینده نزدیک آپدیت سیستم عامل جدید اپل یعنی iOS۱۱ به بازار عرضه شود. با عرضه این سیستم عامل احتمالا کاربران اپل دیگر مجبور نخواهند بود کلمات رمز شبکه های وای فای را تایپ کنند.

آپدیت جدید سیستم عامل اپل همراه یک بارکدخوان QR طراحی شده است. این قابلیت به کاربران اجازه می دهد تا با اسکن کدهای مذکور در روتر در یک لحظه به شبکه اینترنتی متصل شوند. همچنین iOS  شامل ویژگی های دیگری است که به کاربران اجازه می دهد کلمه رمز شبکه وای فای را برای دستگاه دیگر ارسال کنند. این کلمه رمز به طور خودکار اتصال را برقرار می کند.

این درحالی است که یک بارکدن نخستین مرتبه توسط کاربران نسخه بتا این سیستم عامل مشاهده شد. این ویژگی در ساختار دوربین است و در اصل برای بازکردن وب سایت و اپلیکیش های مختلف پس از خواندن کد بود.

هنگامیکه کاربر بارکدخوان را جلوی رمز QR می گیرد، سیستم از کاربر می پرسد که آیا تمایل دارد به شبکه متصل شود یا خیر. سپس با یک ضربه به صفحه لمسی دستگاه به شبکه وای فای متصل می شود.

کد مطلب 4003629

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