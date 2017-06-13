به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نرگش کلباسی حدود دوماه پیش و پس از تبرئه شدن در یک پرونده پیچیده قضایی در کشور هند و البته با تلاش های وزارت امورخارجه و شخص محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه به ایران بازگشت. کلباسی از ۷ سال پیش فعالیت های خیریه گسترده ای را در یکی از ایالت های هند برای نجات کودکان فقیر شروع کرد ولی دو سال پیش به قتل غیرعمد یک کودک متهم شد و پرونده پیچیده قضایی برای او در دادگاه تشکیل شد تا اینکه در نهایت با همکاری و تلاش وزارت خارجه ایران در مارس ۲۰۱۷ و با حکم دادگاه تجدید نظر در شهر رایاگادا از همه اتهامات وارده تبرئه شد و به ایران بازگشت.

وی فروردین ۱۳۶۷در اصفهان به دنیا آمد و تا ۴ سالگی‌اش در ایران زندگی کرد ولی پس از آن همراه با خانواده به انگلستان مهاجرت کرد. او در شانزده ‌سالگی پدر و مادر خود را از دست داد. نرگس کلباسی تا سن ۱۹ سالگی در انگلستان زندگی می ‌کرد و ولی بعد از آن به کانادا رفت و تا ۲۱ سالگی در این کشور بود و پس از آن به هند رفت. نرگس کلباسی لیسانس مدیریت جهانگردی و فوق ‌لیسانس مدیریت بازرگانی دارد. او در سال ۲۰۱۰ «بنیاد خیریهٔ پریشان» را تأسیس کرد.

نرگس کلباسی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن اعلام اینکه قصد دارد در ایران نیز برای کمک به کودکان خیریه ای راه اندازی کند، گفت:« خوشحالم که آزاد شدم و به ایران آمدم، قصد دارم به خودم ۶ ماه فرصت بدهم تا بعد از مشکلاتی که وجود داشت از نظر روحی و جسمی استراحت کنم. دوست دارم به مناطق مختلف ایران سفر کنم تا ببینم برای کودکان نیازمند ایران چه کارهایی می توانم انجام دهم. امیدوارم وقتی در آینده خیریه ام را در ایران راه اندازی کردم شما بتوانیم برای حمایت از کودکان به کمک ام بیایید. من حدود ۷ سال در هند برای کمک به کودکان فقیر فعالیت کردم ولی دولت هند خیلی دوست ندارد شما به استان های فقیر این کشور بروید و در آن بخش های فعالیت کنید؛ آن ها تلاش می کنند که باتوجه به فعالیت ها و رشد اقتصادی در این کشور تصاویری از فقر گسترده در برخی از مناطق هند اصلا بیرون نیاید؛ من مجوز فعالیت در یکی از ایالت های هند که فقر بسیاری در آن وجود دارد و کودکان فقیر بسیاری را دارد گرفتم و فعالیت های خیریه انجام می دادم. اما مافیا من را تهدید کرد و جانم واقعا به خطر افتاد تا به خاطر حادثه ای من را دستگیر کردند و برایم پرونده تشکیل دادند ولی مسئولان ایران به من کمک کردند تا در نهایت آزاد شدم.»

او در ادامه حرف هایش گفت:« ما هر وقت یک کار خوب انجام می دهیم طبیعتا با مشکلاتی رو به رو می شویم مثل آن هایی که برای من پیش آمد ولی درنهایت به نتیجه خوبی می رسیم؛ نه تنها من و شما بلکه همه آدم ها وظیفه دارند که به خصوص به بچه ها کمک کنند. من به مناطقی از ایران سفر کرده ام و امیدوارم تا پایان امسال خیریه خودم را داشته باشم و بتوانم برای بچه های نیازمند ایران کاری انجام دهم.»

در این مراسم مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم با اشاره به فعالیت های خیریه نرگس کلباسی در سال های گذشته و مشکلاتی که برای او پیش آمد و در نهایت با کمک وزارت خارجه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه حل شد، گفت:« امیدواریم این بانوی ایرانی بتوانند در کشورمان راه خودشان و فعالیت های خیریه برای کمک به کودکان ادامه دهد.»