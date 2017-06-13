واکنش ترامپ به رأی دادگاه استیناف درباره لغو فرمان مهاجرتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار چند پیام توئیتری به حکم دادگاه استیناف این کشور علیه دستور مهاجرتی خود اعتراض کرد.

۴۵مین رئیس جمهور آمریکا در پیام خود در این باره نوشت: همانطور که پیش بینی می شد، دادگاه استیناف بار دیگر علیه ممنوعیت سفر در چنین زمان خطرناکی در تاریخ کشورمان رأی داد.

اشاره ترامپ به فرمان شب گذشته دادگاه استیناف شعبه نهم آمریکا مستقر در کالیفرنیا است که با صدور دستوری علیه فرمان مهاجرتی ترامپ رأی داد.

این حکم در حالی صادر شد که مقامات کاخ سفید در انتظار حکم نهایی دیوان عالی آمریکا در مورد فرمان مهاجرتی ترامپ هستند.

دادگاه استیناف شعبه نهم آمریکا در این حکم صادره، حکم دادگاه ایالت هاوایی را که به تعلیق بخشهایی از این فرمان مهاجرتی رأی داده بود، تأیید کرد.

هیأتی متشکل از ۳ قاضی در دادگاه استیناف شعبه نهم دیروز دوشنبه با صدور حکمی، به اتفاق آراء اعلام کردند که فرمان مهاجرتی ترامپ دلایلی قانع کننده و کافی برای تعلیق ورود بیش از ۱۸۰ میلیون نفر به خاک این کشور بر حسب ملیت آنها را ارائه نمی کند.

هرچند که قانون مهاجرت و ملیت آمریکا به رئیس جمهور این کشور اختیارات گسترده ای در زمینه کنترل و نظارت بر ورود اتباع خارجی می دهد، این قضات بیان کردند که اختیارات رئیس جمهور مشروط به محدودیتهای مشخص و مندرج در قوانین موضوعه و قانون اساسی است.

گفتنی است که ترامپ هفته گذشته با اطلاق مجدد عنوان «ممنوعیت مهاجرتی» به فرمان اجرایی خود به این جنجال دامن زده بود؛ اما مقامات کاخ سفید با تکذیب این عبارت، اظهار داشتند که این اقدام دولت یک ممنوعیت نیست، بلکه پایه گذاری یک پروسه بررسیِ صلاحیت سختگیرانه است.

اما قضات دادگاه استیناف شعبه نهم اعلام کردند که فرمان ترامپ هیچ گونه توضیح منطقی برای این ادعای خود که ورود اتباع ۶ کشور مسلمان ذکر شده در این فرمان به زیان منافع آمریکا است، ارائه نمی کند.

این قضات در تبصره ای حقوقی با استناد به پیام توئیتری ترامپ مورخ پنجم ژوئن اعلام کردند: در واقع، رئیس جمهور اخیراً این ارزیابی خود را تأیید کرده که این کشورها [قید شده در فرمان] هستند که بالذات خطرناکند؛ و نه ۱۸۰ میلیون اتباع این کشورها که طبق فرمان مهاجرتی ترامپ از ورود به خاک آمریکا منع شده اند!

گفتنی است که ترامپ در پیام توئیتری خود نوشته بود: درست است، ما در برابر کشورهای خطرناک به یک ممنوعیت مهاجرتی نیاز داریم.

اما قضات دادگاه استیناف شعبه نهم می گویند که دادگاه ایالت هاوایی با ممانعت از دولت برای تجدیدنظر و بازنگری در پروسه های بررسی صلاحیت خود مرتکب اشتباه شده است.

از این رو، قضات این دادگاه این بخش از حکم دادگاه هاوایی را ملغی کردند و به این دادگاه دستور دادند تا حکمی جدید در راستای تعلیق این ممنوعیت موقت صادر کند و به دولت اجازه دهد که فرآیند بازنگری خود را ادامه دهد.

این دومین باری است که دادگاه استیناف شعبه نهم علیه ترامپ حکمی صادر می کند. در ماه فوریه و با صدور حکم تعلیق علیه فرمان مهاجرتی ترامپ توسط قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن، دادگاه شعبه نهم کالیفرنیا از برقراری مجدد فرمان ترامپ و لغو تعلیق آن امتناع کرده بود.

ترامپ پیشتر در واکنش به احکام صادره از سوی دادگاههای مزبور، فرمان مهاجرتی خود را با حذف نام کشور عراق از فهرست کشورهای ممنوعه و لغو ممنوعیت نامحدود بر ورود پناهجویان سوری تاحدودی اصلاح کرد.

حال دولت آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته است تا در این موضوع ورود کند.

وزارت دادگستری آمریکا نیز در یکم ژوئن با تنظیم دو دادخواست اضطراری از دیوان عالی آمریکا خواست تا احکام دادگاههای شعبه چهارم و ایالت هاوایی که به تعلیق این فرمان مهاجرتی رأی داده اند را لغو کند و این پرونده را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

دیوان عالی آمریکا نیز از طرفهای این دعوی خواسته است که تا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه به وقت محلی به درخواستهای وزارت دادگستری پاسخ دهند.

پیش از این دادگاه استیناف شعبه چهارم مستقر در ریچموند ایالت ویرجینیا هم ضد این فرمان رای داده بود.

وکلای دادگاه هاوایی در اسناد دادگاهی خود نوشتند که فرمان اجرایی ترامپ یک ممنوعیت علیه مسلمانان به حساب می آید.

ترامپ در این فرمان ورود اتباع ایران، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن به آمریکا را ممنوع کرده است.