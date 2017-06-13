۳۶۱هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیرکشت گندم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله فتح الله زاده ظهر سه شنبه در جلسه خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان افزود: در سال زراعی جاری ۹۴ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم آبی و ۲۶۸ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی امسال هم مسئولیت پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم را بر عهده خواهد داشت، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته ۸۰۵ میلیارد تومان توسط این بانک به گندم کاران استان پرداخت شد.

فتح اله زاده با اعلام اینکه آذربایجان غربی با تولید ۷۴۰ هزار تن گندم در سال زراعی گذشته، رتبه ۶ کشوری را به خود اختصاص داده بود، گفت: ۶۳۵ هزار تن از تولیدات استان توسط مراکز غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی خریداری شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته شرکت غله و خدمات بازرگانی با ۲۷ مرکز خرید و سازمان تعاون روستایی با ۱۰۷ مرکز خرید در امر خرید تضمینی گندم فعالیت داشتند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال زراعی جاری خسارت های زیادی بر اثر بلایای طبیعی به محصول گندم استان وارد شده است، ادامه داد: با این حال به اذعان کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، آذربایجان غربی نسبت به استان های کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی و کردستان وضع بهتری دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال زراعی ۹۶-۹۵ نسبت به سال زراعی گذشته شاهد افزایش ۵ درصدی سطح زیر کشت بودیم، اظهار کرد: با این حال پیش بینی می شود با وجود خسارت های وارد شده به این محصول در اثر سرمای زمستان، بدی آب و هوا، خشکسالی، سیل و سایر شرایط اقلیمی نامناسب، شاهد افت گندم برداشتی نسبت به سال زراعی گذشته باشیم.

جمشید دارا با اعلام اینکه متوسط بارندگی در فصل پاییز پایین بود، گفت: انتظار داشتیم در فصل بهار شاهد افزایش بارندگی ها باشیم اما تنها در فروردین ماه این موضوع محقق شد و به این ترتیب، گندم کشت شده دیم میزان رطوبت پایینی جذب کرده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود حدود ۳۴۰ هزار تن تولید گندم در مزارع آبی و حدود ۲۰۰ هزار تن تولید گندم در مزارع دیم را در سال زراعی جاری شاهد باشیم.