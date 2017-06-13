کشف ۷۰۰۰ نخ سیگار قاچاق در کبودراهنگ

سرهنگ محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک باب مغازه اقدام به توزیع سیگار قاچاق می کند این موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطمینان از این موضوع، ماموران پس از کسب مجوز قضایی، این مغازه را مورد بازرسی قرار دادند که در بازرسی از این مغازه مقدار ۷ هزار و ۷۶۰ نخ سیگار قاچاق خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف شد.

محمدی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شد، عنوان کرد: پرونده در این خصوص تشکیل و به همراه یک نفر متهم دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شد.

کشف ۲۵۷ راس دام قاچاق در کبودراهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ همچنین از کشف ۲۵۷راس دام قاچاق دراین شهرستان خبرداد.

سرهنگ محمدی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته نسبت به ایجاد تور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی این شهرستان اقدام کردند.

وی افزود: ماموران مستقر در محل به ۲ دستگاه کامیون که حامل بار احشام بود، مشکوک و خودروها را متوقف کردند که در بازرسی از این خودروها تعداد ۲۵۷راس احشام، بدون هرگونه مجوز و گواهی حمل از اداره دام پزشکی کشف شد.

سرهنگ محمدی عنوان کرد: دام قاچاق امنیت غذایی جامعه را تهدید می کند و پلیس در این مبارزه با قاچاق دام جدی است.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه ارزش ریالی احشام قاچاق کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شد، گفت: خودروهای حامل احشام توقیف و دو نفر متهم نیز تحویل مراجع قانونی شدند.