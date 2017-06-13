دستیاران گل محمدی در تراکتورسازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی تبریز، یحیی گل‌محمدی پس از بررسی گزینه‌های خودش برای انتخاب اعضای کادر فنی تراکتورسازی کمک، مربی بدنساز و آنالیزور این تیم در فصل جدید را معرفی کرد که پس از مذاکره و توافق با مسئولان باشگاه قراردادشان را به امضا رساندند.

جواد منافی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران دارای مدرک مربیگری A آسیا و همچنین مدرک B یوفاست که پیش از این در رقابت‌های لیگ برتر روی نیمکت تیم‌های سایپا و پرسپولیس حضور داشته است. او همچنین در تیم اکسین البرز دستیار گل محمدی بود.

مظاهر رحیم‌پور نیز دارای مدرک دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی همچنین مدرک مربیگری A آسیا و مدرک A بدنسازی فوتبال آسیاست که سابقه مربیگری در تیم‌های صبای قم، مس کرمان و راه‌آهن تهران را دارد و در لیگ آزادگان هم مربی بدنساز تیم‌های آلومینیوم هرمزگان، بادران تهران و اکسین البرز بوده است.

محمد عسگری نیز که به عنوان آنالیزور در این فصل به تراکتورسازی کمک می‌کند، دارای مدرک مربیگری A آسیاست و سابقه فعالیت در تیم‌های نفت تهران، صبای قم، ذوب‌آهن، استقلال و اکسین البرز همچنین تیم‌های ملی جوانان و امید را دارد.

مربی دروازه‌بان‌ها و یک کمک مربی دیگر نیز پس از انتخاب و توافق با باشگاه انتخاب خواهند شد تا در تمرینات آغاز فصل حضور پیدا کنند.