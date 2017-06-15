سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال کره جنوبی امروز پنجشنبه و دو روز بعد از شکست ۲ به ۳ تیم ملی این کشور مقابل قطر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، اولی اشتیلیکه سرمربی خود را برکنار کردند.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در این خصوص نوشت: «فدراسیون فوتبال کره جنوبی این خبر را بعد از برگزاری جلسه کمیته فنی این فدراسیون اعلام کرد.»

در گروه اول مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران صعودش به مسابقات جام جهانی را قطعی کرده است. کره جنوبی با قبول شکست مقابل قطر، کار سختی برای صعود به این رقابتها دارد.

کره جنوبی در حالی اقدام به برکناری سرمربی خود کرده است که در دیدار بعدی، باید به مصاف ایران برود. دیدار ایران و کره جنوبی ۹ شهریورماه به میزبانی کره برگزار می شود.