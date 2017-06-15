به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سنای آمریکا، نمایندگان سنای آمریکا جلسه خود را برای بررسی طرح جامع تحریم‌ها علیه ایران و روسیه را آغاز کردند.

*طرح جامع تحریم‌های ایران و روسیه در مجلس سنای آمریکا تصویب شد.این طرح با اکثریت قاطع آراء تصویب شد و سناتور «برنی سندرز» و «راند پاول» به آن رأی منفی داد. این طرح با ۹۸ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون شدن نیازمند تصویب مجلس نمایندگان آمریکا است.

این قانون علاوه بر اینکه اشخاص و شرکتهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را در معرض تحریم قرار می دهد، دست رئیس جمهور آمریکا برای تحریمهای جدید ایران به بهانه تروریسم و نقض حقوق بشر را باز می گذارد.

*در این جلسه متممی که توسط سناتور بن کاردین برای معافیت ناسا از طرح اعمال تحریم های جدید ضد ایران و روسیه ارائه کرده است با اکثریت آرا تصویب کرد.

مجلس سنای آمریکا با ۹۴ رای موافق و شش رای مخالف متمم ارائه شده توسط بن کاردین نماینده دموکرات درباره معافیت ناسا را از طرح جدید تحریم های ایران و روسیه تصویب کرد.

*در این نشست متممی که توسط سناتور گراهام در خصوص تأکید تعهد آمریکا به ناتو به عنوان بخشی از طرح اعمال تحریم های جدید ضد ایران و روسیه ارائه کرده است با اکثریت آراء تصویب شد.

*سناتور نلسون از نمایندگان موافق تحریم ایران و روسیه در این جلسه مسکو را به دخالت در انتخابات کشورها متهم کرده است.

*سناتور ایالت ویرجینا گفت از تحریم روسیه حمایت می کنم اما برنامه های فضایی مشترک آمریکا با روسیه باید ادامه یابد.

براساس این گزارش، نمایندگان سنا قرار است در این جلسه به تحریم ایران و روسیه رأی بدهند.

بهانه نمایندگان سنا برای وضع این تحریم ها تهدیدآمیز بودن اقدامات ایران برای آمریکا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و دیگر کشورهاست.

نمایندگان سنا مدعی هستند که قدرت دفاعی و موشک های بالستیک ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهدید به شمار می رود و به همین بهانه می خواهند دارایی های ایران را بلوکه و تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی را تحریم کنند. البته آنها برای اعمال این تحریم های ظالمانه بهانه های واهی و مضحک دیگری را همچون حمایت تهران از تروریسم و نقض حقوق بشر مطرح کرده اند.