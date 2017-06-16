۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

گزارش هواشناسی؛

گرمای تهران فروکش می کند

کارشناس سازمان هواشناسی از کاهش دمای تهران در روزهای آتی خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای تهران، گفت: بیشینه دمای تهران در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۹ رسید.

وی در خصوص وضعیت جوی پایتخت در روزهای آتی، اظهارداشت: بر اساس پیش بینی های سه روزه سازمان هواشناسی در طی سه روز آینده دمای هوا در تهران کاهش خواهد داشت.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری و وزش باد خواهد بود و  دما در کمترین به ۲۴ و بیشترین ۳۶ درجه می رسد. 

وی گفت: فردا هم آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وظیفه افزود: کمترین دما ۲۳ و بیشترین ۳۵ درجه خواهد بود. آسمان استان تهران در روز دوشنبه هم صاف، همراه با وزش باد است که دما در این روز در کمترین به ۲۲ و در بیشترین به ۳۵ درجه می رسد.
 

