گرمای تهران فروکش می کند

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای تهران، گفت: بیشینه دمای تهران در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۹ رسید.

وی در خصوص وضعیت جوی پایتخت در روزهای آتی، اظهارداشت: بر اساس پیش بینی های سه روزه سازمان هواشناسی در طی سه روز آینده دمای هوا در تهران کاهش خواهد داشت.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری و وزش باد خواهد بود و دما در کمترین به ۲۴ و بیشترین ۳۶ درجه می رسد.

وی گفت: فردا هم آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وظیفه افزود: کمترین دما ۲۳ و بیشترین ۳۵ درجه خواهد بود. آسمان استان تهران در روز دوشنبه هم صاف، همراه با وزش باد است که دما در این روز در کمترین به ۲۲ و در بیشترین به ۳۵ درجه می رسد.

