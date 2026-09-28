تولید ۱۴ بازی در حوزه مقاومت با حمایت نهادهای عضو کارگروه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای از ادامه روند تولید چندین عنوان بازی در حوزه مقاومت توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجتمع و کارخانه صنایع سرگرمی مهوا و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری خبر داد.
محمدصادق افراسیابی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از این بازیها بر اساس نخستین رویداد سرمایهگذاری برای تولید بازیهای حوزه مقاومت که سال گذشته به همت بنیاد ملی بازیهای رایانهای در استان اصفهان برگزار شد، شناسایی شدند، تصریح کرد: اکثر طرحها، استودیوها و تیمهای منتخب تولید بازی که در این رویداد شرکت کرده بودند، از سوی نهادهای عضو کارگروه برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازیهای رایانهای، در قالب حمایت از تولید برخی از بازیهای یادشده مورد حمایت قرار گرفتند.
عناوین بازیهای حوزه مقاومت در دست تولید نهادهای عضو کارگروه برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازیهای رایانهای، از محل قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴، به شرح زیر است:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
- شاهین وعده صادق ۲
- جنگ رمضان
- سارا
- محافظان جزیره
مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
- آوردگاه
- سرزمین دلیران
مجتمع و کارخانه صنایع سرگرمی مهوا:
- در جستوجوی حقیقت
- مالک
- مهران
- ورناوا
- نگهبانان هرمز
- سجیل
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری:
- عملیات انهدام؛ نسخه تلفن همراه
همچنین به گفته معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بازی «نبرد نامداران» که بهعنوان بازی برتر نخستین رویداد سرمایهگذاری برای تولید بازیهای حوزه مقاومت معرفی شد نیز مورد حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفت.
با این حال، استودیوی تولیدکننده این بازی، به دلیل اینکه «نبرد نامداران» در زمستان سال گذشته (سال ۱۴۰۴) موفق به اتمام مراحل تولید شده بود و پس از عرضه در فروشگاههای مجازی عرضه بازیهای تلفن همراه، با استقبال کاربران ایرانی مواجه شده و توانسته بود به مرحله درآمدزایی خوبی برسد، از پذیرش سرمایهگذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خودداری کرد.
تیم تولید بازی اعلام کرده است که مایل است «نبرد نامداران» همچنان بهعنوان محصولی مستقل در فروشگاههای مجازی عرضه بازیهای تلفن همراه ارائه شود.
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