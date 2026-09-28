به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد با اشاره به میزبانی همدان از مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم «مدهامتان» این رویداد را فرصتی مغتنم برای ارتقای فضای معنوی استان و مقابله با جنگ روانی دشمن دانست.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تبدیل مساجد به پایگاههای قرآنی، اظهار کرد: مساجد بزرگترین و اصیلترین پایگاههای فرهنگی کشور هستند که باید با برنامهریزی دقیق و اجرای برنامههای جذاب به کارکردهای اصلی خود بازگردند و مسیر حضور نسل جوان و نوجوان را به این اماکن هموار کنند.
استاندار همدان با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در برگزاری کرسیهای تلاوت به یاد شهدا بر توسعه و مردمیسازی این برنامهها تاکید کرد و افزود: فعالیتهای قرآنی نباید تنها به سالنهای مسابقات محدود شود باید با حضور قاریان برجسته کرسیهای تلاوت قرآن در میدانهای اصلی شهر، فضاهای عمومی، مدارس و دانشگاهها برپا شود تا عموم مردم و دانشآموزان نیز از فضای معنوی این رویداد بهرهمند شوند.
ملانوریشمسی در پایان بر لزوم همافزایی و تعامل حداکثری تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و گروههای مردمی برای فضاسازی محیطی و میزبانی شایسته از نخبگان قرآنی سراسر کشور تاکید کرد.
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