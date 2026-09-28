به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نشست خبری دومین دوره فستیوال واک روز گذشته یکشنبه ۵ مهر با حضور اعضای این فستیوال و داوران آن برگزار شد.

مهرناز بهاری دبیر فستیوال واک، درباره ایده شکل‌گیری این رویداد گفت: نام «واک» سه ریشه و معنا دارد، در زبان و فرهنگ ایران باستان به صدای زیبا و اثرگذار اشاره دارد و این نام قرار است پیوندی میان ریشه‌های فرهنگی ایران، صدا و آینده این حوزه ایجاد کند.

بهاری تأکید کرد: هدف واک ایجاد تقابل میان نسل قدیم و نسل جدید گویندگی نیست، بلکه برگزارکنندگان می‌خواهند فاصله‌ای را که در سال‌های اخیر میان این ۲ گروه شکل گرفته است، کاهش دهند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از حوزه‌های هنری جشنواره‌های شناخته‌شده خود را دارند، گفت: جای یک رویداد مستقل و جدی برای حوزه صدا خالی بوده است. نخستین دوره واک با عنوان «آیین واک» برگزار شد و در دوره دوم دامنه فعالیت‌های آن گسترده‌تر شده است.

ساحا ملک بنیان‌گذار فستیوال واک، نیز درباره روند داوری این دوره گفت: در مجموع ۷ هزار و ۶۳۰ اثر از سوی ۴ هزار و ۵۹۰ نفر به جشنواره ارسال شده است. شرکت‌کنندگان امکان ارسال اثر در چند بخش را داشته‌اند و آثار پس از بررسی اولیه در اختیار هیئت داوری قرار گرفته‌اند.

محسن بهاری، از دیگر بنیان‌گذاران «واک»، گفت: حمایت از «واک» حمایت از یک جریان فرهنگی و هنری است که سال‌هاست بخش مهمی از زندگی مردم را شکل داده است.

نسیم رفیعی دیگر عضو هیئت داوران، نیز در سخنانی بیان کرد: لحن درست، سرعت مناسب کلام و توانایی جان دادن به متن از جمله ویژگی‌هایی است که یک گوینده را از فردی که صرفاً نوشته‌ای را می‌خواند، جدا می‌کند.

سامان کجوری عضو دیگر هیئت داوران، به مسئله ورود گسترده افراد بدون آموزش کافی به حوزه گویندگی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی این امکان را ایجاد کرده که هر فردی با روشن کردن دوربین یا میکروفن، شعر یا دکلمه‌ای اجرا کند و خود را گوینده بداند اما این مسئله به معنای بسته بودن مسیر ورود افراد تازه‌کار نیست.

فریبا رمضان‌پور عضو هیئت داوران، نیز بر نقش آموزش و انتقال تجربه تأکید و بیان کرد: بسیاری از مهارت‌هایی که در اجرای حرفه‌ای دیده می‌شود، نتیجه سال‌ها آموزش، تمرین و تکرار است و کسی با این توانایی‌ها متولد نمی‌شود.

سپس مهتاب آقابابایی عضو اصلی شورای سیاستگذاری واک درباره روند شکل‌گیری این مجموعه گفت: فعالیت خانواده واک از «آئین واک» در مرداد سال گذشته آغاز شد و پس از آن، عضویت افراد فعال در حوزه صدا در یک فرایند تخصصی انجام گرفت.