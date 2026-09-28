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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

قشقاوی: آتش‌نشانان در اوج ناامیدی، امید می‌آفرینند

قشقاوی: آتش‌نشانان در اوج ناامیدی، امید می‌آفرینند

بهارستان- نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه به مطالبات این نیروها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، بعد از ظهر دوشنبه،در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان غرب استان تهران، بر ضرورت توجه به مطالبات این نیروها تأکید کرد.

قشقاوی با اشاره به دشواری‌ها و مخاطرات حرفه آتش‌نشانی اظهار کرد: آتش‌نشانان نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری هستند و در شرایطی که دیگران از صحنه خطر دور می‌شوند، برای نجات جان و مال مردم وارد میدان می‌شوند.

وی افزود: آتش‌نشان کسی است که وقتی همه ناامیدند، امید می‌آفریند و وقتی همه می‌روند، در میدان می‌ماند.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان، بر ضرورت پیگیری مطالبات معیشتی و شغلی این نیروها تأکید کرد.

قشقاوی گفت: خانواده‌های آتش‌نشانان نیز در تحمل فشارهای این شغل سهیم هستند و باید برای بهبود شرایط کاری و معیشتی این نیروها تلاش شود.

وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۸ درباره سخت و زیان‌آور بودن شغل آتش‌نشانی و امکان بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، افزود: این اقدامات بخشی از مطالبات آتش‌نشانان را پوشش داده، اما پیگیری برای ارتقای وضعیت شغلی آنان باید ادامه داشته باشد.

قشقاوی همچنین بر پیگیری وضعیت نیروهای عملیاتی شرکتی تأکید کرد و خواستار همکاری مسئولان استانی و مدیریت شهری برای بهبود شرایط این نیروها شد.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مباحث اقتصادی و تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و بر ضرورت توجه به آمار و اطلاعات مستند در بررسی شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از آتش‌نشانان غرب استان تهران، بر ضرورت حمایت از نیروهای عملیاتی و پیگیری مطالبات شغلی و معیشتی آنان تأکید کرد.

کد مطلب 6961631

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