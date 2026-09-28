به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، بعد از ظهر دوشنبه،در مراسم تجلیل از آتشنشانان غرب استان تهران، بر ضرورت توجه به مطالبات این نیروها تأکید کرد.
قشقاوی با اشاره به دشواریها و مخاطرات حرفه آتشنشانی اظهار کرد: آتشنشانان نماد ایثار، شجاعت و مسئولیتپذیری هستند و در شرایطی که دیگران از صحنه خطر دور میشوند، برای نجات جان و مال مردم وارد میدان میشوند.
وی افزود: آتشنشان کسی است که وقتی همه ناامیدند، امید میآفریند و وقتی همه میروند، در میدان میماند.
نماینده مردم رباطکریم، بهارستان و پرند در مجلس با قدردانی از تلاشهای آتشنشانان، بر ضرورت پیگیری مطالبات معیشتی و شغلی این نیروها تأکید کرد.
قشقاوی گفت: خانوادههای آتشنشانان نیز در تحمل فشارهای این شغل سهیم هستند و باید برای بهبود شرایط کاری و معیشتی این نیروها تلاش شود.
وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۸ درباره سخت و زیانآور بودن شغل آتشنشانی و امکان بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، افزود: این اقدامات بخشی از مطالبات آتشنشانان را پوشش داده، اما پیگیری برای ارتقای وضعیت شغلی آنان باید ادامه داشته باشد.
قشقاوی همچنین بر پیگیری وضعیت نیروهای عملیاتی شرکتی تأکید کرد و خواستار همکاری مسئولان استانی و مدیریت شهری برای بهبود شرایط این نیروها شد.
نماینده مردم رباطکریم، بهارستان و پرند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مباحث اقتصادی و تحولات منطقهای اشاره کرد و بر ضرورت توجه به آمار و اطلاعات مستند در بررسی شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی در پایان با قدردانی از آتشنشانان غرب استان تهران، بر ضرورت حمایت از نیروهای عملیاتی و پیگیری مطالبات شغلی و معیشتی آنان تأکید کرد.
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