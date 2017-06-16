ترامپ: آمریکا از برجام چیزی بدست نیاورد/ دیگر آن روزها تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به توافق هسته ای دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا با ایران (برجام) گفت: این توافق موجب به وجود آمدن خشونت و بی ثباتی در منطقه شد.

ترامپ گفت: دولت قبلی با کشوری توافق کرد که دائماً در منطقه خشونت و بی‌ثباتی ایجاد می کند و در ازای این توافق آمریکا هیچ چیزی به دست نیاورد. ایرانی ها به سختی برای همه چیز تلاش کردند، اما تلاش ما به اندازه کافی زیاد نبود.

وی افزود: اما اکنون دیگر آن روزها تمام شده اند و اکنون برگ برنده در دست ماست.

ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود که برخی توافقات همچون برجام را لغو خواهد کرد.



رئیس جمهور آمریکا همچنین امروز در سخنرانی خود در بین مهاجران کوبایی حاضر در آمریکا از اعمال سیاست های جدید آمریکا در قبال این کشور و لغو تمام قراردادهای قبلی با کوبا خبر داد.