  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۱۵

در روز اعلام لغو توافقات با کوبا؛

ترامپ: آمریکا از برجام چیزی بدست نیاورد/ دیگر آن روزها تمام شد

ترامپ: آمریکا از برجام چیزی بدست نیاورد/ دیگر آن روزها تمام شد

رئیس جمهور آمریکا توافق هسته ای دولت قبلی آمریکا با ایران را بی منفعت برای آمریکا خواند و گفت: ایران موجب ایجاد خشونت و بی ثباتی در منطقه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به توافق هسته ای دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا با ایران (برجام) گفت: این توافق موجب به وجود آمدن خشونت و بی ثباتی در منطقه شد.

ترامپ گفت: دولت قبلی با کشوری توافق کرد که دائماً در منطقه خشونت و بی‌ثباتی ایجاد می کند و در ازای این توافق آمریکا هیچ چیزی به دست نیاورد. ایرانی ها به سختی برای همه چیز تلاش کردند، اما تلاش ما به اندازه کافی زیاد نبود.

وی افزود: اما اکنون دیگر آن روزها تمام شده اند و اکنون برگ برنده در دست ماست.  

ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود که برخی توافقات همچون برجام را لغو خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین امروز در سخنرانی خود در بین مهاجران کوبایی حاضر در آمریکا از اعمال سیاست های جدید آمریکا در قبال این کشور و لغو تمام قراردادهای قبلی با کوبا خبر داد.

کد مطلب 4006397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرج IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بدست نیاوردید و قرار هم نیست چیزی بدست بیاورید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها