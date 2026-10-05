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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

چراغ سبز سرمربی پرتغال به رونالدو؛ درهای تیم ملی باز است

چراغ سبز سرمربی پرتغال به رونالدو؛ درهای تیم ملی باز است

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال تاکید کرد که درهای این تیم به روی کریستیانو رونالدو همیشه باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و نروژ در لیگ ملت های اروپا شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود پرتغال به پایان رسید.

در این بازی کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغال به دلیل اختلافاتی که با خورخه خسوس سرمربی این تیم داشت حضور نداشت و راهی عربستان سعودی شد.

در پایان این بازی خسوس در رابطه با رونالدو گفت: از نظر من همه چیز باز است. کریستیانو باید خودش تصمیم بگیرد که می‌خواهد با زندگی و آینده‌اش چه کار کند.

سرمربی پرتغال همچنین درباره اختلافات اخیر با رونالدو اظهار داشت: «این موضوع یک سوءتفاهم بود و از نظر من حل کردن این مسئله بسیار آسان است.

کد مطلب 6968185

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