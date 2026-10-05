چراغ سبز سرمربی پرتغال به رونالدو؛ درهای تیم ملی باز است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و نروژ در لیگ ملت های اروپا شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود پرتغال به پایان رسید.

در این بازی کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغال به دلیل اختلافاتی که با خورخه خسوس سرمربی این تیم داشت حضور نداشت و راهی عربستان سعودی شد.

در پایان این بازی خسوس در رابطه با رونالدو گفت: از نظر من همه چیز باز است. کریستیانو باید خودش تصمیم بگیرد که می‌خواهد با زندگی و آینده‌اش چه کار کند.

سرمربی پرتغال همچنین درباره اختلافات اخیر با رونالدو اظهار داشت: «این موضوع یک سوءتفاهم بود و از نظر من حل کردن این مسئله بسیار آسان است.