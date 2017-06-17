فیلم «عباس کیارستمی» به جشنواره بلاروس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدرسه ملی سینمای ایران، فیلم مستند- تجربی «عباس کیارستمی» به کارگردانی میدیا کیاست از هنرجویان مدرسه ملی سینمای ایران در جشنواره فیلم «Vagrant» بلاروس شرکت خواهد کرد.

این فیلم در طول جشنواره برای اولین بار در محوطه داخلیِ موزه‌ تاریخی ملی بلاروس در شهر مینسک در روز ۲۳ جولای به نمایش درخواهد آمد و با ۳۰ اثر دیگر از کشورهای مختلف در بخش مسابقه به رقابت خواهد پرداخت.

فیلم کوتاه «عباس کیارستمی» نگاه تازه‌ای به آثار عباس کیارستمی کارگردان فقید سینمای ایران دارد که در آن تصاویر آرشیوی به کار رفته و از آواز شهرام ناظری نیز روی متن و تیتراژ فیلم استفاده شده است.