جدایی مربی برزیلی تیم ملی فوتسال بعد از ۴ ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که با درخواست سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال، «الینی سیلوا» مدرس و مربی مطرح بدنساز برزیلی به کادر فنی تیم ملی اضافه شد. حضور سیلوا در ایران نه تنها مختص تیم ملی بود بلکه قرار شد از دانش این مربی برای تمامی تیم های ملی فوتسال و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی استفاده شود.

فدراسیون فوتبال هم ابتدا قراردادی ۶ ماهه با این مربی برزیلی منعقد کرد ولی سیلوا بعد از ۴ ماه فعالیت در تیم ملی، قید کار در ایران را زد.

دلیل قطعی جدایی سیلوا از تیم ایران مشخص نیست اما رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در این خصوص توضیحاتی داد.

عباس ترابیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: الینی یک سری تقاضاهای جدید داشت که انجام آن در ید فدراسیون نبود. ضمن اینکه این مربی از تیم های دیگر هم پیشنهاد داشت و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که از تیم ایران جدا شود.

ترابیان در پاسخ به این سئوال که آیا جدایی سیلوا از تیم ملی ایران مشمول جریمه برای مربی خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: خیر. جدایی سیلوا دوستانه بود و فدراسیون نیز تقاضای او را پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، از علی دوران به عنوان مربی جدید بدنسازی تیم ملی فوتسال یاد می شود.